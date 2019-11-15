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管中閔：台大除非校長同意 軍警不得入校

2019-11-15 14:33聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

台大今天舉行91周年校慶，管中閔致詞時重申2028未來大學願景。記者潘乃欣／攝影
台大今天舉行91周年校慶，管中閔致詞時重申2028未來大學願景。記者潘乃欣／攝影
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香港反送中運動蔓延至校園，台灣多所大學校長認為軍警不應入校。台灣大學校長管中閔今天也表示，台大除非校長同意，軍警不得入校，這不只是原則，而是規定。

台大今天舉行91周年校慶，校長管中閔會後受媒體採訪時表示，香港反送中運動已經持續一段時間，學校也持續關注，特別是台大在香港的交換生。

管中閔說，政府這幾天安排赴港念書的學生回來，台大也積極聯絡赴港的交換生，目前多數都已經回來。

香港已宣布停課，管中閔說，他不確定香港的問題會持續多久。台大昨天已決議，如果赴港台生、赴港外籍生希望能持續在課堂學習，可用訪問生的身分就學。若姊妹校需要協助把赴港念書的學生轉到台大來，台大也歡迎。

台大香港管中閔反送中

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