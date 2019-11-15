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台大校慶 管中閔盼百周年時學校已走出舊體制

2019-11-15 11:14聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

台灣大學今天舉行91周年校慶，校長管中閔致詞時重申他參選校長時提出的2028年未來大學願景，期許台大九年後舉辦百年校慶時，已是一充分國際化、人才近悅遠來的大學。台大今天還頒發第一屆「傅鐘獎學金」，67名獲獎者是各學院的頂尖大一生。

管中閔表示，台大兩天前首度討論2028年大學未來的方向。他們預期接下來花六到九個月的時間，匯集老師、學生和校友們對未來教育的創新想法，為台大找到新的方向。

管中閔表示，距離2028年還有九年，他相信亞洲與全世界的高教領域競爭會更激烈。各大學如何吸引人才、如何在研究上突破與創新，都將是競爭的重點。

他也說，在科技與社會快速變動下，延續近兩百年的現代大學教育形式、內涵已顯得左支右絀。大學轉型與教育革新的程度，必成為高教競爭的重點。他期待台大2028年時已走出舊的教育體制，以新的教育型態回應學生與社會需求。

管中閔今年初上任，他說，過去十個多月以來，學校已朝著2028的目標開始改變。在師資人才延攬上，管中閔說，校方在老師的宿舍、彈性薪資、研究講座與研究支援做了許多調整，也積極改革行政組織和效率。

針對學生，管中閔表示，台大設立新的獎學金，包括對弱勢學生的希望獎學金、爭取優秀學生的傅鐘獎學金、鼓勵學生出國交換的希望出航獎學金等。

台大今天首度頒發傅鐘獎學金，由各學院推舉優秀學生，每人每年獲20萬獎學金。獲獎人數包括文學院5人、理學院7人、社科院6人、醫學院6人、工學院8人、生農學院8人、管理學院9人、公衛學院2人、電資學院10人、法律學院3人、生科學院3人。

另表揚8名對社會有傑出貢獻的校友，包括中研院院士劉必治等。他們將獲邀到台大的通識教育論壇主講「我的學思歷程」。

台大校長管中閔於91周年校慶致詞，重申2028未來大學願景。記者潘乃欣／攝影
台大校長管中閔於91周年校慶致詞，重申2028未來大學願景。記者潘乃欣／攝影
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台大管中閔高教

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