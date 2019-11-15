台大校慶 管中閔盼百周年時學校已走出舊體制

2019-11-15 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



台灣大學今天舉行91周年校慶，校長管中閔致詞時重申他參選校長時提出的2028年未來大學願景，期許台大九年後舉辦百年校慶時，已是一充分國際化、人才近悅遠來的大學。台大今天還頒發第一屆「傅鐘獎學金」，67名獲獎者是各學院的頂尖大一生。

管中閔表示，台大兩天前首度討論2028年大學未來的方向。他們預期接下來花六到九個月的時間，匯集老師、學生和校友們對未來教育的創新想法，為台大找到新的方向。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

管中閔表示，距離2028年還有九年，他相信亞洲與全世界的高教領域競爭會更激烈。各大學如何吸引人才、如何在研究上突破與創新，都將是競爭的重點。

他也說，在科技與社會快速變動下，延續近兩百年的現代大學教育形式、內涵已顯得左支右絀。大學轉型與教育革新的程度，必成為高教競爭的重點。他期待台大2028年時已走出舊的教育體制，以新的教育型態回應學生與社會需求。

管中閔今年初上任，他說，過去十個多月以來，學校已朝著2028的目標開始改變。在師資人才延攬上，管中閔說，校方在老師的宿舍、彈性薪資、研究講座與研究支援做了許多調整，也積極改革行政組織和效率。

針對學生，管中閔表示，台大設立新的獎學金，包括對弱勢學生的希望獎學金、爭取優秀學生的傅鐘獎學金、鼓勵學生出國交換的希望出航獎學金等。

台大今天首度頒發傅鐘獎學金，由各學院推舉優秀學生，每人每年獲20萬獎學金。獲獎人數包括文學院5人、理學院7人、社科院6人、醫學院6人、工學院8人、生農學院8人、管理學院9人、公衛學院2人、電資學院10人、法律學院3人、生科學院3人。