資工生誤改系統 台大全校變87分

2019-11-09 00:27 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北報導



台灣大學非同步課程管理系統「Ceiba」傳出遭駭客入侵，學生成績都被改成87分。台大教務處澄清，是學生測試系統漏洞時不小心改到資料。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台灣大學非同步課程管理系統「Ceiba」，日前傳出遭駭客入侵，學生成績全都被改成八十七分。台大教務處昨天說明，經校方查證，非駭客入侵，而是校內資工系學生研究系統資安漏洞時，不小心改到資料，預計今天就能全數回復。

此事也點出台大潛在的資安漏洞，及學生資料外流的可能性。台大教務長丁詩同表示，台大計算機中心每三個月會通盤檢查校內資訊系統，沒有哪個系統毫無漏洞，不過校方會盡量做足防禦、快速排除狀況。

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台大教務處資訊組主任張良鵬表示，六日凌晨時發現，學生成績全都被改成八十七分，原因是一名學生要做資訊安全漏洞測試時，不小心修改資料所致。

他指出，這名學生本來只要測試一筆資料，結果不慎把所有資料都改成八十七分。該生已表示非常抱歉與懊惱，目前校方正在約談他。

張良鵬說明，該生用來測試的網路平台「Ceiba」，是校內老師的教學平台，非教師正式登錄成績的平台，影響範圍不如想像中大。一名台大畢業生表示，該平台供老師上傳教材、作業說明、期中和期末考成績，但非每個老師都使用。平台一○四年後的成績資料都已恢復，之前的資料預計今天全數恢復。

台北科大教務長、資工系教授楊士萱表示，我國資訊安全分低、中、高不同等級，他估計各大學教學平台的資安等級都不高。教學平台應設有備分機制，若遭入侵，就趕快設定回上一備分的時間點，把損失降至最低。其次是要找出問題源頭，看是內部人為疏失或真的遭駭，才能判斷該如何調整系統安全性。

台大政治系教授王業立在個人臉書上幽默表示，「將學生的成績全部改成八十七分，不能再高了嗎？」