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大學生諮商…愛情、友情因素占最多

2019-11-08 14:31聯合晚報 記者潘乃欣／台北報導

大學生求助諮商的人數攀升，圖為情境照片，與新聞當事人無關。 圖／聯合報系資料照片
大學生求助諮商的人數攀升，圖為情境照片，與新聞當事人無關。 圖／聯合報系資料照片
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女多於男 考試期間諮商人數飆增

大學生求助諮商的人數攀升，大學諮商中心主管表示，每逢期中、期末考，申請諮商人數明顯增加。學生尋求諮商的原因，愛情、友誼等人際關係占了一大部分，另也有自我探索受挫或轉校轉系等遭遇抉擇困難尋求諮商，性別女多於男。

清華大學諮商中心主任王道維說，和20年前相比，現在大學生面臨的心理問題更複雜多元，面臨親子關係壓力的學生也增加。台灣邁入少子化，學生18歲前被家庭保護得很好，不少人上大學後才開始獨自生活，有些人遇適應困難。另外，當家庭的期望寄託在少數兒女身上，有些學生背負父母深重的期望，反倒擴大親子關係壓力。

自我認同、生涯規畫也常求助

王道維說，不少學生上大學後開始經營親密關係，衍生的人際關係壓力，是校內諮商中心常見的求助主題。另一是自我認知問題，學生盼透過諮商釐清自己想追求什麼、成為什麼樣的人。有些求助者是生涯規畫遇困難，例如面臨轉系、轉校抉擇。

台灣大學學生心理輔導中心主任廖士程說，各地優秀學生進了台大，有學生期中考後發現人外有人，自己不再是第一名，自信心受挫。台大接受校內諮商的學生中，就有人處在「無可救藥的完美主義」中，自我要求極高，令人看了心疼。

文化大學諮商中心主任林玉琪說，天氣也會影響情緒。文化大學主要校區在山上，冬天風很大，入秋後申請校內諮商的人數較多。

王道維表示，清大尋求校內諮商的大學生比碩博生多，不過碩博生面臨師生關係問題的比率高於大學生，這與撰寫學位論文有關。台大也表示，校內因師生關係申請諮商者，以碩博生為主。

大學生台大文化大學少子化諮商輔導

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