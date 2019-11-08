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87分不能再高？台大學生測資安漏洞 誤改全校成績

2019-11-08 12:00聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

台灣大學非同步課程管理系統「Ceiba」傳出遭駭客入侵，學生成績都被改成87分。...
台灣大學非同步課程管理系統「Ceiba」傳出遭駭客入侵，學生成績都被改成87分。台大教務處澄清，經查證非駭客入侵，是學生測試系統漏洞時不小心改到資料，預計明天就會全數回復。圖／聯合報系資料照片
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台大學生成績87分不能再高了？台灣大學非同步課程管理系統「Ceiba」傳出遭駭客入侵，學生成績都被改成87分。台大教務處今天上午澄清，經校方查證，此非駭客入侵，而是學生測試系統漏洞時不小心改到資料，預計明天就會全數回復。

教務處資訊組組長張良鵬對此表示，這件事在11月6號凌晨被發現，緣由是有一學生要做資訊安全漏洞測試，結果不小心修改到資料所造成。他本來只要測試一筆資料，結果不慎把所有資料都改成87分。學生已表示非常抱歉與懊惱，目前校方正在約談他。

不過，張良鵬說明，該生用來測試的平台「Ceiba」，只是一校內老師的教學平台，而非全校登入成績的平台，影響範圍不大。目前，該平台2015年後的成績資料都已恢復，2015年前的資料因作業時間較長，預計明天就能全數恢復。

87與台語「白癡」諧音，也呼應日前流行用語「87分不能再高了」。匿名網站ptt上有網友表示，「看到教授終於願意對莘莘學子高抬貴手 ，我感到充實而欣慰。雖然感覺隔天各位就要清醒了，希望學弟妹照樣能順利拿下高分。祝各位期中順利，每科至少87。」

台大政治系教師王業立也在臉書上發文說，「將學生的成績全部改成87分，呃，不能再高了嗎？」

台大駭客

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