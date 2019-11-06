跨領域創業 女企業家孫豐林教靜宜學弟妹不要怕

2019-11-06 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張明慧 ／台中即時報導



女企業家孫豐林事業有成之後，回饋她的母校靜宜大學學弟妹，獎助清寒學生，並與同班同學共同發動安排學弟妹企業參訪與尋根之旅，協助拓展產業及國際視野。

孫豐林1968年自靜宜女子文理學院(靜宜大學前身)商學系畢業後，從學校助教、高商會計教師到太平洋實業、太平洋電纜員工，再以自己20多年的工作經歷，創業開設國際貿易公司，進口製作電線外皮的低煙無鹵原料，甚至涉足高科技的光纖、太陽能電線，一路邊做邊學，勇敢、認真經營事業。

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事業有成後，她回饋教會及學校，經常獎助清寒學生；在畢業50週年，與校友共同發起資助靜宜學弟妹進行企業參訪及尋根之旅，協助拓展產業及國際視野。

靜宜大學董事長蘇耀文主教表示，靜宜創校64年，培育超過8萬5千名校友，很多熱心校友對學校與學弟妹關心與鼓勵； 也期許學生把專業學好，扎實基礎，將來就能把握機會有所成就，再回饋學校、社會。

孫豐林說，一開始什麼都不懂，自己買書自修，透過廠商與客戶談話時學習，掌握客戶需求後，慢慢瞭解光纖產業；她勉勵學弟妹「不要怕」，不要限縮學什麼才能做什麼，學著接觸不同產業或領域勇敢走出去，更認真邊做邊學，累積個人能量才能成功。

在商場馳騁50年，孫豐林說，很多東西在學校學不到，今年與大學同班同學一起集資，提供30名靜宜學生到中國武昌等地企業參訪，除到靜宜創辦人蓋夏姆姆曾落腳的武昌仁濟醫院及開封等地尋根，並參觀光纖大廠，拓展產業視野，讓學生瞭解日新月異的光纖及5G等科技產業。

參與的會計系詹采璇說，最大收穫是提升國際觀、開闊視野，瞭解令人震撼的高科技趨勢，學會以更感恩的心看待人事物。西文系四年級陳俊維說，看到學姐的付出及學校對學生栽培，感覺讀靜宜是非常幸福，透過活動領會到世界的廣大。