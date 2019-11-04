親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

陽明大學 設MIT牙醫醫材示範中心

2019-11-04 23:51聯合報 記者馮靖惠／台北報導

陽明大學打造數位牙醫教學示範中心，昨正式開幕，將協助MIT（台灣製造）牙科品牌拓...
陽明大學打造數位牙醫教學示範中心，昨正式開幕，將協助MIT（台灣製造）牙科品牌拓展國際能見度。 圖／陽明大學提供
分享

數位牙醫技術近年蔚為主流，陽明大學與台灣國產醫材廠商合作，打造數位牙醫教學示範中心，昨天正式開幕，是台灣首座以「ＭＩＴ」（台灣製造）牙醫醫材為主的示範中心，未來將作為台灣向世界各國拓展數位牙醫的基地，可望帶動國內牙科產業鏈向上提升。

陽明大學指出，數位牙醫是透過資訊科技與３Ｄ列印技術，全面改善牙科診療方式的新興領域，包括數位植牙、美容齒雕、牙科雷射等，不僅提升病患醫療品質，也造就牙科醫材的新商機，而台灣不僅具備數位牙醫的臨床實力，還有多家數位牙醫製造廠商。

該示範中心與國內廠商合作，引進相關軟體、設備儀器、醫材，展示台灣數位牙醫產業鏈，建構牙科醫療交流合作平台，未來除了展示和供師生學習，也將針對各國牙科專家舉辦培訓課程，協助ＭＩＴ牙科品牌拓展國際能見度。澳洲、越南等亞太及東南亞多名專家也來取經。

陽明大學牙醫學院院長許明倫說，歐美國家的數位牙醫已趨近成熟，而台灣的口腔醫療品質在亞太地區堪稱翹楚，這次成立示範中心，讓各家進駐廠商保有自身優勢，同時能與不同廠牌合作，提升產品選擇的多元性，更提供國外專家購買牙科設備的新選擇。

許明倫也期望，未來能推廣台灣數位牙醫的技術、臨床經驗及相關產業至新南向甚至是亞太國家，除了有助於打開台灣廠商知名度，將ＭＩＴ數位牙醫醫材推向國際，也能奠定台灣在亞太地區成為數位牙醫先驅的角色。

牙醫醫材醫學院陽明大學

相關新聞

東海大學建築系吳昰賢 獲「亞洲建築新人戰」銀獎

2019-11-04 21:00

台師大碩士找人代寫論文 被撤學位

2019-11-03 22:57

台師大新規學位論文須公開 台大增代寫罰則

2019-11-03 13:42

台師大碩士論文 遭爆台大博士生代寫

2019-11-03 13:39

大專資訊創新競賽 交大資財系囊括4冠10大獎

2019-11-03 11:03

台大電機碩士當壽險業務員 學者：台灣高教為何而戰

2019-11-03 11:01

清大教授研究「大學社會責任」 建議應內化成文化

2019-11-03 10:46

遏止學位授予舞弊 台大增列代寫論文懲處

2019-11-03 09:07

獨／台師大學生找人代寫碩論被撤學位 台大卻「中槍」

2019-11-03 09:05

興大百年校慶 創校校長阿部文夫3名孫子都來祝福

2019-11-02 19:55

百年興大「學生會校友會」成立 公立大學校友組織創舉

2019-11-02 19:19

靠學生證吃喝玩樂消費！南華推「無現金智慧校園」

2019-11-02 09:21

竹縣府與交大攜手合作 打造台知園區為AI智慧科技市

2019-11-01 17:15

中華醫大「智慧健康行動巡迴車」亮相 可服務偏遠地區

2019-11-01 14:29

男大生月底沒錢 好友塞泡麵翻面一看感動哭

2019-11-01 13:39

台師大雙修輔系新制上路 並改採登記制

2019-11-01 10:18

頂大2類名系 明年分發名額大增

2019-11-01 00:13

教部管大學招生管道比率 家長批沒魄力

2019-11-01 00:13

萬聖節遇墨西哥亡靈節 弘光科大異國美食活動有看頭

2019-10-31 13:49

嘉義師專綠色校門重現 校友直呼「好懷念」

2019-10-31 12:46

趙怡任政大副校長 首年募款拚2千萬助留學

2019-10-31 00:08

獨／東森前副總裁趙怡接政大副校長 募2000萬補助留學

2019-10-30 22:21

培養金門在地博士 金門大學產學博士班明年招考

2019-10-30 19:48

恢復嘉師綠色舊校門 嘉大百年校慶漆紅色鬧烏龍

2019-10-30 17:55

畢業3年薪水漲48％ 政大資管入選全球100大管理學碩士

2019-10-30 15:17

HTC、金門大學共同打造全台首座MR＋電競場域

2019-10-29 13:52

健行科大學生 遊家鄉學導遊

2019-10-28 23:48

2019全球管理學碩士排行第31名 輔大公布上榜原因

2019-10-28 17:46

明新科大明年9月 開設封裝測試類證照課程

2019-10-28 17:01

高餐大力拚18國 獲IYCC國際青年廚藝競賽2金7銀5銅

2019-10-28 11:46

全球最佳大學排名 中央大學躍居台灣第三

2019-10-28 10:35

招生靈丹？技術學院拚改名科大 教部：勿陷迷思

2019-10-28 00:27

成大北上搶學生 畢業可同時取得國際名校學位

2019-10-27 12:45

嘉大百歲 首創音樂會慶祝

2019-10-27 00:10

他山之石就在宜蘭 輔仁大學博物館學研究所啟動地方學

2019-10-26 16:02

美國NAE院士蕭美琛 獲頒北科大校史首位名譽女博士

2019-10-26 13:40

嘉大百年校慶 女副教授典禮場外抗議升等教授不公義

2019-10-26 12:59

嘉義大學百年校慶 首創結合音樂會盛大熱鬧

2019-10-26 12:10

李登輝快遞送「功宏化育」 賀中正大學30週年校慶

2019-10-25 13:11
看更多

熱門文章

台大電機碩士賣保險 陳良基嘆可惜：大學不能丟著不管

2019-11-04 11:37

台大女揭在台灣會念書其實是陷阱 引眾多網友共鳴

2019-11-04 21:30

收屍成正業... 教團批：教育部淪大學「退場處理中心」

2019-11-04 12:16

台東縣少子化嚴重 偏鄉學校全縣有25班只有1名學生

2019-11-04 19:27

北市這校超會寫 聯合盃作文賽新民國小300人上陣

2019-11-04 16:56

非洲裔女學生學餐飲 計畫回南非一圓創業夢

2019-11-04 18:13

數量、 學群對應不是重點 學習歷程非軍備競賽

2019-11-04 16:07

影／漢翔和成大團隊研發散熱系統 在美隨火箭升空

2019-11-04 13:52

日本語文學校頻來台招生 祭出半工半讀取得就業機會

2019-11-04 21:48

台師大碩士賣保險？陳良基：非常可惜

2019-11-04 12:14

影／AI自走車課程入北市高中校園 學生秀學習成果

2019-11-04 13:13

金大23校慶喜迎「轉大人」 活動超有梗

2019-11-04 18:08

高教資源逆分配 全教總：灑錢無益

2019-11-04 14:46

優秀博士生獎學金300名額 申請不到一半

2019-11-04 14:07

世界髮藝台灣區創作髮藝師組冠軍 她每天練習到凌晨

2019-11-04 09:59

東海大學建築系吳昰賢 獲「亞洲建築新人戰」銀獎

2019-11-04 21:00

寫作教室／苦手怎麼辦？ 寫作從問問題開始

2019-11-04 12:27

8歲武術小子奪國內外158金牌 創金氏紀錄

2019-11-04 14:11

數感實驗室／專研人類行為模式 愛情數學專家（上）

2019-11-04 11:00

東海大學EMBA20周年慶 600校友齊聚

2019-11-04 20:59

充實基礎科學研究 陳良基：5年增200億元預算

2019-11-04 14:41

陳建忠著作韓譯版發表 盼激發國際對台文學興趣

2019-11-04 22:17

澎湖白沙中屯好書屋 師生共讀最快樂

2019-11-04 18:53

拚高教 基礎科學研究預算 明年增40億

2019-11-04 23:49

校園我最棒／混血兒學餐飲 要回南非開餐館

2019-11-04 23:18

彰女慶百歲 循76年前足跡攻頂玉山

2019-11-04 23:50

增偏鄉「學力」 雙東擬跨校教學

2019-11-04 23:27

陽明大學 設MIT牙醫醫材示範中心

2019-11-04 23:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top