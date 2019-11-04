陽明大學 設MIT牙醫醫材示範中心

2019-11-04 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北報導



陽明大學打造數位牙醫教學示範中心，昨正式開幕，將協助MIT（台灣製造）牙科品牌拓展國際能見度。 圖／陽明大學提供 分享 facebook

數位牙醫技術近年蔚為主流，陽明大學與台灣國產醫材廠商合作，打造數位牙醫教學示範中心，昨天正式開幕，是台灣首座以「ＭＩＴ」（台灣製造）牙醫醫材為主的示範中心，未來將作為台灣向世界各國拓展數位牙醫的基地，可望帶動國內牙科產業鏈向上提升。

陽明大學指出，數位牙醫是透過資訊科技與３Ｄ列印技術，全面改善牙科診療方式的新興領域，包括數位植牙、美容齒雕、牙科雷射等，不僅提升病患醫療品質，也造就牙科醫材的新商機，而台灣不僅具備數位牙醫的臨床實力，還有多家數位牙醫製造廠商。

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該示範中心與國內廠商合作，引進相關軟體、設備儀器、醫材，展示台灣數位牙醫產業鏈，建構牙科醫療交流合作平台，未來除了展示和供師生學習，也將針對各國牙科專家舉辦培訓課程，協助ＭＩＴ牙科品牌拓展國際能見度。澳洲、越南等亞太及東南亞多名專家也來取經。

陽明大學牙醫學院院長許明倫說，歐美國家的數位牙醫已趨近成熟，而台灣的口腔醫療品質在亞太地區堪稱翹楚，這次成立示範中心，讓各家進駐廠商保有自身優勢，同時能與不同廠牌合作，提升產品選擇的多元性，更提供國外專家購買牙科設備的新選擇。

許明倫也期望，未來能推廣台灣數位牙醫的技術、臨床經驗及相關產業至新南向甚至是亞太國家，除了有助於打開台灣廠商知名度，將ＭＩＴ數位牙醫醫材推向國際，也能奠定台灣在亞太地區成為數位牙醫先驅的角色。