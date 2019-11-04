東海大學EMBA20周年慶 600校友齊聚
2019-11-04 20:59
聯合報 記者陳秋雲
／即時報導
東海大學EMBA是中部歷史最悠久，今年20週年慶，在EMBA校友會館舉辦「時光迴廊•時空膠囊」等系列活動，逾600名校友參與。
接著有「路思義校企開幕典禮」「EMBA校友回娘家晚宴」讓校友創造回憶。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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系列活動早在半年前開始籌畫展開，活動以教師丶各屆代表、社團代表等錄製多元影音記錄揭開序幕，在網絡迅速傳播，讓校友熱血沸騰，感動莫名。
「時光迴廊•時空膠囊」活動以50週年發想，將在2050開啓，參與的校友們將20週年的記憶與回憶投入時空膠囊內，封存過去，展開另一個嶄新的20年。
東海校友回娘家晚宴，召集第一屆至今的各屆校友、老師丶在校生與會。
東海大學校長王茂駿致詞，東海大學的EMBA是中部地區最早成立的高階經營管理碩士學位學程，過去20年來為產業界培育了許多菁英領袖及優秀經理人才。
EMBA主任張國雄勉勵表示，俗語「10年磨一劍」東海EMBA經歷了第2個10年，累積了豐碩的成果，東海EMBA已成為中部地區中小企業經營者及高階主管在職進修與終身學習的最佳選擇。
東海EMBA20週年晚會，近600位專業經理人參加，現場有許多上市櫃公司董事長及經理人、許多人特地從海外趕回來話當年。
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