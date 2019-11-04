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《制裁者》：實境解謎遊戲 凸顯鄉民正義問題

金大23校慶喜迎「轉大人」 活動超有梗

2019-11-04 18:08聯合報 記者蔡家蓁／即時報導

國立金門大學今天舉行23週年校慶暨華僑大樓落成揭牌儀式，今年的校慶展現多項創意，首先是學校吉祥物歐亞水獺「大金」帶著女友「阿曼達」現身，還有神秘嘉賓~國際超馬選手林義傑現身分享，都讓學生們驚喜連連，充分展現金大人的創意。

金大的校慶於今天上午熱鬧登場，包括金門縣長楊鎮浯、教育處長羅德水、汶萊僑領林國欽、國立聯合大學校長蔡東湖；歷任校長李金振、黃奇和金門各界多人也都出席校慶典禮。就連蔡英文總統也發賀電祝賀，期盼金大積極深化校訓宏旨，營造多元終身學習，推動前瞻跨域研究，蓄積國際接軌能量，攜手為高等教育永續發展契機貢獻心力。

金大校長陳建民在致詞，也引用聖經哥林多前書經文「如今常存的有信有望有愛這三樣，其中最大的是愛」，以及道德經「上善若水」，期勉全校師生秉持廣結善緣的精神，讓校務蒸蒸日上。他特別提到金大最近獲准設立博士班，並獲中央補助，確立學校朝海洋事務、閩南文化與新南向政策特色的研究與發展方向。

楊鎮浯則表示，金門大學師生是金門最大的資產，所有鄉親都會支持金大，縣府也會全力配合，一起讓金大發光發熱

金大本年度的校慶活動也安排多個活動橋段，讓校慶傳統儀式更添活潑色彩；其中水獺大金、小金人偶的驚喜入場帶動全場歡樂氣氛；國際超馬選手選手林義傑也以特別嘉賓身份分享自身經驗並勉勵學子勇於接受挑戰；「愛的NQU」啟動儀式也讓本年度主題「愛」的元素散播整個典禮會場。

另外，還舉行新建華僑大樓落成揭牌儀式，建築風格採金門特有洋樓風格建造，華僑大樓規劃由健康護理學院使用，學院設護理學系、長期照護學系及社會工作學系；其中，護理學系是台灣地區大學院校最年輕的護理學系，但長期照護學系又是台灣各大學中最早設立的長照科系，109學年度長照碩士班更獲准招生。

陳建民表示，歷年來已有24名金僑、旅台和本地鄉親和本地鄉親捐款，金大能發展到今天，僑界和金門鄉親的捐興資興學是學校最大的精神支柱。

值得一提的是，金大前校長黃奇日前也捐贈新台幣200萬元，做為金大學術發展之用。黃奇說，他擔任校長4年，對眾多的海內外金門人關心與支持家鄉的高等教育，特別有感，他特別提到，他也是金門的「出外人」，能夠效法旅外的僑親及鄉賢，對以實際行動支持學校向卓越邁進，也是一件很光榮的事。

金大前校長黃奇（右）日前也捐贈學校新台幣200萬元，做為金大學術發展之用，金大校...
金大前校長黃奇（右）日前也捐贈學校新台幣200萬元，做為金大學術發展之用，金大校長陳建民（左）特別致贈感謝狀。記者蔡家蓁／攝影
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神秘嘉賓~國際超馬選手林義傑（右一）現身金大校慶分享長跑、教學和創業的心路歷程，...
神秘嘉賓~國際超馬選手林義傑（右一）現身金大校慶分享長跑、教學和創業的心路歷程，讓與會貴賓及學生們都超驚喜。記者蔡家蓁／攝影
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金大辦23週年校慶，會中「愛的NQU」啟動儀式也讓本年度主題「愛」的元素散播整個...
金大辦23週年校慶，會中「愛的NQU」啟動儀式也讓本年度主題「愛」的元素散播整個典禮會場。記者蔡家蓁／攝影
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金大的校慶於今天上午熱鬧登場，會中頒獎表揚績優教授與校務人員。記者蔡家蓁／攝影
金大的校慶於今天上午熱鬧登場，會中頒獎表揚績優教授與校務人員。記者蔡家蓁／攝影
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金大今天舉行校慶暨新建華僑大樓落成揭牌儀式，華僑大樓規劃由健康護理學院使用。記者...
金大今天舉行校慶暨新建華僑大樓落成揭牌儀式，華僑大樓規劃由健康護理學院使用。記者蔡家蓁／攝影
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金大校長陳建民（右一）引領貴賓參觀華僑大樓內的捐款的名人牆。記者蔡家蓁／攝影
金大校長陳建民（右一）引領貴賓參觀華僑大樓內的捐款的名人牆。記者蔡家蓁／攝影
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