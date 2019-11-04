金大23校慶喜迎「轉大人」 活動超有梗

2019-11-04 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／即時報導



國立金門大學今天舉行23週年校慶暨華僑大樓落成揭牌儀式，今年的校慶展現多項創意，首先是學校吉祥物歐亞水獺「大金」帶著女友「阿曼達」現身，還有神秘嘉賓~國際超馬選手林義傑現身分享，都讓學生們驚喜連連，充分展現金大人的創意。

金大的校慶於今天上午熱鬧登場，包括金門縣長楊鎮浯、教育處長羅德水、汶萊僑領林國欽、國立聯合大學校長蔡東湖；歷任校長李金振、黃奇和金門各界多人也都出席校慶典禮。就連蔡英文總統也發賀電祝賀，期盼金大積極深化校訓宏旨，營造多元終身學習，推動前瞻跨域研究，蓄積國際接軌能量，攜手為高等教育永續發展契機貢獻心力。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

金大校長陳建民在致詞，也引用聖經哥林多前書經文「如今常存的有信有望有愛這三樣，其中最大的是愛」，以及道德經「上善若水」，期勉全校師生秉持廣結善緣的精神，讓校務蒸蒸日上。他特別提到金大最近獲准設立博士班，並獲中央補助，確立學校朝海洋事務、閩南文化與新南向政策特色的研究與發展方向。

楊鎮浯則表示，金門大學師生是金門最大的資產，所有鄉親都會支持金大，縣府也會全力配合，一起讓金大發光發熱

金大本年度的校慶活動也安排多個活動橋段，讓校慶傳統儀式更添活潑色彩；其中水獺大金、小金人偶的驚喜入場帶動全場歡樂氣氛；國際超馬選手選手林義傑也以特別嘉賓身份分享自身經驗並勉勵學子勇於接受挑戰；「愛的NQU」啟動儀式也讓本年度主題「愛」的元素散播整個典禮會場。

另外，還舉行新建華僑大樓落成揭牌儀式，建築風格採金門特有洋樓風格建造，華僑大樓規劃由健康護理學院使用，學院設護理學系、長期照護學系及社會工作學系；其中，護理學系是台灣地區大學院校最年輕的護理學系，但長期照護學系又是台灣各大學中最早設立的長照科系，109學年度長照碩士班更獲准招生。

陳建民表示，歷年來已有24名金僑、旅台和本地鄉親和本地鄉親捐款，金大能發展到今天，僑界和金門鄉親的捐興資興學是學校最大的精神支柱。