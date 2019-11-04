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台師大碩士賣保險？陳良基：非常可惜

2019-11-04 12:14攝影中心 記者胡經周／台北即時報導

世新大學社會心理系主任詹昭能昨天在臉書表示，聽聞台大電機研究所與師範大學機械研究所碩士畢業選擇從事壽險業務員，高等教育「為何而戰？為誰而戰？」對此，科技部長陳良基今天在立法院表示，看到這個新聞，他覺得非常可惜。

陳良基說，國外各大學對於博士生都有職涯的方案，台灣的大學也應該這樣做，學校不能培養完學生，畢業後丟出去就不管，應該協助學生發揮所學。

針對有台師大碩士選擇從事壽險業務員，科技部長陳良基今天在立法院表示，看到這個新聞...
針對有台師大碩士選擇從事壽險業務員，科技部長陳良基今天在立法院表示，看到這個新聞，他覺得非常可惜。記者胡經周／攝影
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陳良基世新大學台大

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