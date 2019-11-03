大專資訊創新競賽 交大資財系囊括4冠10大獎

2019-11-03 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



國立交通大學FinTech中心參加第24屆大專校院資訊應用服務創新決賽，8組學生團隊成員橫跨資財系、資工系及資管所，在中心主任黃思皓帶領下，從808隊中脫穎而出，獲得4個分項冠軍，總計抱回10個獎項。

大專校院資訊應用服務創新競賽由經濟部工業局、教育部資訊及科技教育司和中華民國資訊管理學會共同主辦，今年度包含9個國際團隊在內，共有94校808隊報名競賽，主題涵蓋智慧製造、資訊安全、物聯網、開放資料、雲端系統等新興領域。

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黃思皓教授表示，FinTech中心致力發展人工智慧深度學習技術及區塊鏈創新應用，與玉山銀行、元大證券、奧丁丁集團、台灣晶技、KKday等企業簽訂多項長期產學合作，「透過學生競賽，展現交大在前瞻資訊技術的研發能量」。

參與科技部人工智慧普適研究中心（PAIR）產學合作案的「Life O2O」團隊，結合AI、AR擴增實境等技術，並應用O2O虛實整合概念，設計出整合實體通路的服飾網購APP，榮獲資訊應用組第一名及OpenData創意應用開發組第二名。隊長何非凡就讀資管所，他表示，這款APP結合網路購物和實體店面的優點，並加入交友和網紅元素，讓使用者和商品曝光率更高，創造買賣雙贏的局面。

「Old 爺」團隊聚焦老人照護，打造銀髮族智慧樂活APP，鼓勵年長者走出戶外、參與活動，也透過智慧健康專家，提供年長者健康諮詢、看診查詢等服務，為銀髮族規劃全新生活方案，獲得大桃園資料競技場創新應用組第一名及資訊應用組第二名。