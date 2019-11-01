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清華大學加碼博士生獎學金 最高每月可領8萬元

2019-11-01 18:07中央社 新竹市1日電

科技部補助各大學設立「培育優秀博士生獎學金」，獲獎學生每月能領到新台幣4萬元獎學金，國立清華大學今天宣布加碼，優秀博士生每月最多可領8萬元。

清華大學今天發新聞稿表示，為提高獎勵，清華再加碼「國立清華大學校長獎學金」、「國立清華大學鑫淼重點科技博士生獎學金」兩項給博士生的獎學金。

清華教務長戴念華於新聞稿中指出，「國立清華大學校長獎學金」依逕行修讀博士、甄試及考試入學等不同管道，可月領2萬至2萬5000元，達續領標準者最高可連領4年；鑫淼重點科技博士生獎學金則是提供給修讀電機、資工、通訊、人工智慧、生醫、永續經營相關領域的優秀博士生申請，每月可領2萬5000元，最多連領3年。

戴念華表示，清華是研究型大學，有許多深具研究潛力的頂尖學生攻讀博士，希望他們不因經濟壓力而影響研究之路，因此提供高額獎學金資源，最優秀學生可同時申獲2或3項獎學金，經計算為每月最高可領8萬元，希望能為學界及產業界培育出優秀人才。

清華指出，最近已完成108學年博士生獎學金審核，剛考上電子工程研究所的博士生王建評就以優秀學業表現及具潛力的研究計畫，成為清華博士生獎學金的「三冠王」。

王建評於新聞稿中表示，清華提供博士生豐富的獎學金資源，對減輕博士生求學時的經濟壓力是一大幫助，除能夠支應日常開銷，未來想出國參加國際研討會也不必為經費發愁。

清華大學出國
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