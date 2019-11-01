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男大生月底沒錢 好友塞泡麵翻面一看感動哭

2019-11-01 13:39聯合新聞網 綜合報導

示意圖。圖片來源／ingimage
示意圖。圖片來源／ingimage
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有名男大生發文分享，平時都是以半工半讀來支撐生活，因近日手頭過緊，便開口向好友借錢，之後對方只給了他一包泡麵，讓他有些難過，沒想到翻面一看，後頭居然夾了張千元鈔票，讓他感動不已。

一名私立大學男大生在「Dcard發文說，自己是身在單親家庭，為了減少家裡經濟壓力，所以半工半讀維持生活。因最近剛好月底，生活相當「水深火熱」，才不得已向好友開口詢問能否和他借錢，不過，對方並沒有直接將錢給他，而是遞了一包肉燥麵，並說，「別問，拿去吃就對了啦。」讓他當下有些唐突，也覺得沒借到錢有些失落。

然而，就當男大生感到失落的同時，突然他發覺，為什麼一包泡麵還綁著一條橡皮筋，便翻面一看，發現居然後頭有一張一千元鈔票，讓原po當場感動不已。

圖擷自Dcard
圖擷自Dcard
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之後好友見他下班在煮肉燥麵時，還和他說，「你不夠吃的話跟我說一聲，我還有」，讓他直呼「能交到這樣的朋友真的三生有幸」。

此文一出，不少網友說，「這種朋友真的要好好珍惜」、「六弄咖啡館是真的」、「好感動，我都哭了」、「雪中送炭的情誼是什麼也取代不了的」。

泡麵Dcard大學生
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