獨／東森前副總裁趙怡接政大副校長 募2000萬補助留學

2019-10-30 22:21 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ／台北即時報導



政大向企業借將挖人才，加強產學合作、跨國交流。記者季相儒／攝影 分享 facebook 國立政治大學11月1日將進行行政主管人事調整，東森集團前副總裁、也是政大上海校友會榮譽會長趙怡將出任副校長，採「合約制」一年一聘、為無給職，主責校友、產學合作相關業務。他也說，上任首年，目標之一是募款2000萬元作為政大生出國留學基金，且逐年成長。

趙怡現年70歲，曾任東森媒體集團副總裁、台北市新聞記者公會理事長，現為東森文化基金會理事長、永慶慈善基金會董事長等。他與政大淵源深遠，於民國57年考取政大企管系，曾分別任政大上海校友會、南加州校友會會長，也曾擔任政大企管所專任副教授。

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近年來，不少國立大學為拚轉型，大動作延攬企業界、或是國際人才進校園擔任治校要職，以拓展大學海外校務、開源募款，例如清大、陽明大學先後聘請美國在台協會台北辦事處前處長司徒文先擔任副校長。政大也在11月起找來趙怡接任副手。

政大校長郭明政表示，現在的大學必須跟上社會脈動，但學校老師取得教職後卻不見得與社會、國際保持連結，大學發展產學合作、跨國交流、甚至是大學社會責任，必須借重有歷練、社會經驗豐富的人才；這不僅是國內趨勢，也是國際趨勢。

趙怡表示，與郭明政不久前在一次募款會上認識後，「郭校長找了我三次，洽談擔任副校長一職」，起初他認為自己缺乏教育行政經驗、也年事已高，「現實條件有困難」，但郭明政表示，70歲是傳承經驗「最好的年齡」，學校校務也亟需具有企業經營經驗、也有豐富社會人脈的治理人才，趙怡才答應。

趙怡表示，接任副校長後，他主要負責三項事務，一為連結海內外校友，二是將政大山頂的「研究暨創新育成總中心」發展成為產學合作核心，三是規畫2020年開幕、預計有10多層樓的「公企中心」。

趙怡說，政大歷年來有15萬名校友，尤其培育金融、傳播、社會人文領域大量人才，是台灣社會進步的巨大動力；學生畢業後也因「政大」身分獲得機會、以及外界的認可，但功成名就後，校友回饋社會了，卻不見會想到母校的教育之恩。

趙怡也指出，高教體質攸關國內競爭力，但根據媒體調查，我國高教經費遠低於中國大陸，台大一年經費不到北京清華大學的1/6；「台政清交成」5校，加上台師大、台科大共計7校的經費，甚至比不上武漢大學。他也坦言，政大非以理工、醫療領域見長，人文社會研究不同於技術研發可「點石成金」，也使得對外募款、企業贊助「會比較困難」。

趙怡認為，要翻轉政大處境，學校及校友之間必須建立互惠共好的關係——而「產學合作」是方式之一。

他舉例，政大EMBA有各領域的企業家校友，政大又具有金融、傳播、資訊相關專業人才及學生，可協助企業創新，例如強化大數據、新媒體等能力。企業可提供實習機會、獎助學金、研發經費，培育的學生未來則進入公司服務，創造雙贏；政大也有「研究暨創新育成總中心」作為基地，提供企業、校友、學生發想合作案。

趙怡也說，目前海外都不少自發性的校友會，他也曾在上海發起「全球校友嘉年華會」結果席開幾十桌，來了4、500人，可見政大校友遍布全球，未來政大也須連結海外校友的力量、回饋學校。此外配合新南向政策，政大也將在東南亞成立第一個海外辦公室。

至於正在興建中的公企中心，趙怡表示，公企中心未來會是有十幾層樓的大樓，具有很多潛能，除了發展「推廣教育」，目前的構想還包括策展空間、國際學生宿舍等，但他表示「任何決定要先經過市場調查」，而非天馬行空。他也說，學校職員的經營思維，如同公務員只想著「消耗預算」，列了支出、不列收入；這必須改變，而考量收支平衡。

趙怡與政大簽的是「合約制副校長」一年一聘，首年上任是否KPI？趙怡說，「校長沒有訂」，但他給了自己一些目標，在上述工作之外，他希望首年募款2000萬元作為政大學生出國留學經費，若順利地話，隔年繼續推動、且經費盼能再翻倍。

趙怡說，例如中山大學今年宣布，以每月1萬元助學金方式，補助大學生至國外姊妹校修習半年至一年；經濟弱勢者學校還全額補助，包括機票和生活費等。他認為，政大可參考作法，實際補助出國留學生、以及來台的境外生；經費也可用於學校教師海外交流、拓展姐妹校等。