畢業3年薪水漲48％ 政大資管入選全球100大管理學碩士

2019-10-30 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ／台北即時報導



英國「金融時報」（Financial Times）日前公布2019年全球管理學碩士排行榜，政大商學院「資訊管理學系」今年首次申請即入榜百大，在全球頂尖商學院的激烈競爭中獲第96名佳績，也在全國資訊管理學碩士學程中排名第1。

全球管理學碩士排名指標由「金融時報」經過2階段單獨信息調查收集、17項標準評比所得出，主要衡量碩士畢業生的職業發展、薪資增長比例、目標達成率等表現。此外，學院提供的整體師資、國際化課程經驗等項目也納入指標計算。

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政大表示，政大資管系在「加權後畢業生平均薪資」項目統計，薪資高達6萬9033美元，相較於畢業初期的薪資3年內增加48%，可見政大資管系畢業校友在業界獲得企業的肯定。

資管系曾於「天下雜誌」全國最佳資訊管理研究所評鑑調查中，拿下第一。這次政大商學院首次推派資管系參與評選，強敵環伺的競爭中不負眾望，成功進入全球百大。系主任尚孝純表示，資訊管理學系學生多來自全國與亞洲地區的菁英，致力於建立教學與研究整合的學習環境，強調理論方法與實際應用的相互配合，重視科技整合的研究發展與商業領域應用，以推動商學自動化，探討資訊產業發展的策略。

「金融時報」指出，全球商業教育市場中企業對於管理學碩士的需求仍然不斷增長。全球排名第1、第2名仍是由蟬聯3年的瑞士聖加倫大學（University of St Gallen）、法國巴黎高等商學院（HEC Paris）穩坐，第三名則是倫敦商學院（London Business School）與法國高等經濟商學院（Essec Business School，MiM課程與新加坡、摩洛哥合辦）並駕齊驅。