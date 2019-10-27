嘉大百歲 首創音樂會慶祝
2019-10-27 00:10
聯合報 記者魯永明
／嘉義市報導
「百年生日慶、世紀風華永流傳！」，國立嘉義大學昨天在蘭潭校區舉行創校百周年慶祝活動，典禮主題「嘉大百年、卓然有成」，首創結合音樂會形式進行，安排植樹百株開園及百年碁石揭牌儀式；典禮最後，校長艾群許生日願望校運昌隆，以象徵流金歲月流沙台，帶來賓緩緩倒入金色流沙，顯示「嘉大百年卓然有成」字樣，典禮帶來最高潮，場面盛大熱鬧。
嘉大於2000年由原嘉義技術學院（嘉義農專改制）與原嘉師學院（嘉義師專改制）合併，是大學校院整合成功首例，也是雲嘉地區最具歷史規模綜合大學，百年指1919年日治時代嘉義農林學校創校，熱血棒球國片KANO電影，就是述說嘉農棒球隊勇奪日本甲子園亞軍故事。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
歷任校長、監察院長張博雅、行政院秘書長李孟諺、嘉義市長黃敏惠、嘉縣長翁章梁、立委陳明文及李俊俋、嘉大校友總會理事長張永霖及國際姊妹校代表等來賓及校友參加，艾群與來賓為百年碁石揭牌，碁石由校友總會榮譽理事長羅清元捐贈，艾群題字校訓「誠樸力行創新服務」。
典禮由嘉大音樂系合唱團及交響樂團，演唱百年校慶紀念歌，典禮頒發傑出校友、校友熱心服務及捐資教育事業等獎項得主。
艾群表示，躬逢創校百年，殊勝機緣，見證高等教育發展，師生共同發展跨領域整合研究，成為雲嘉南知識及社福推動中心，他細數學術教育成果，107年成立智慧農業中心，今年10月獲得農委會補助成立「無人機考照場」，負責植保機的訓練與考照，再造台灣新農業王國。校慶系列活動31日還有農耕隊回顧展及農耕隊傳奇再現暨新書發表會。
留言