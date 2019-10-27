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嘉大百歲 首創音樂會慶祝

2019-10-27 00:10聯合報 記者魯永明／嘉義市報導

嘉義大學創校百周年慶祝活動，校長艾群（右八）與來賓共同為百年碁石揭牌。 記者魯永...
嘉義大學創校百周年慶祝活動，校長艾群（右八）與來賓共同為百年碁石揭牌。 記者魯永明／攝影
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「百年生日慶、世紀風華永流傳！」，國立嘉義大學昨天在蘭潭校區舉行創校百周年慶祝活動，典禮主題「嘉大百年、卓然有成」，首創結合音樂會形式進行，安排植樹百株開園及百年碁石揭牌儀式；典禮最後，校長艾群許生日願望校運昌隆，以象徵流金歲月流沙台，帶來賓緩緩倒入金色流沙，顯示「嘉大百年卓然有成」字樣，典禮帶來最高潮，場面盛大熱鬧。

嘉大於2000年由原嘉義技術學院（嘉義農專改制）與原嘉師學院（嘉義師專改制）合併，是大學校院整合成功首例，也是雲嘉地區最具歷史規模綜合大學，百年指1919年日治時代嘉義農林學校創校，熱血棒球國片KANO電影，就是述說嘉農棒球隊勇奪日本甲子園亞軍故事。

歷任校長、監察院長張博雅、行政院秘書長李孟諺、嘉義市長黃敏惠、嘉縣長翁章梁、立委陳明文及李俊俋、嘉大校友總會理事長張永霖及國際姊妹校代表等來賓及校友參加，艾群與來賓為百年碁石揭牌，碁石由校友總會榮譽理事長羅清元捐贈，艾群題字校訓「誠樸力行創新服務」。

典禮由嘉大音樂系合唱團及交響樂團，演唱百年校慶紀念歌，典禮頒發傑出校友、校友熱心服務及捐資教育事業等獎項得主。

艾群表示，躬逢創校百年，殊勝機緣，見證高等教育發展，師生共同發展跨領域整合研究，成為雲嘉南知識及社福推動中心，他細數學術教育成果，107年成立智慧農業中心，今年10月獲得農委會補助成立「無人機考照場」，負責植保機的訓練與考照，再造台灣新農業王國。校慶系列活動31日還有農耕隊回顧展及農耕隊傳奇再現暨新書發表會。

嘉義大學創校百周年慶祝典禮首創結合音樂會形式進行。記者魯永明／攝影
嘉義大學創校百周年慶祝典禮首創結合音樂會形式進行。記者魯永明／攝影
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嘉義大學創校百周年慶祝活動植樹百株開園儀式，校長艾群（左前）與監察院長張博雅（右...
嘉義大學創校百周年慶祝活動植樹百株開園儀式，校長艾群（左前）與監察院長張博雅（右二）等來賓共同植樹。記者魯永明／攝影
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交響樂團行政院音樂會嘉義大學甲子園KANO棒球農業
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