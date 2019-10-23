親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

壽終正寢 港府宣布正式撤回「逃犯條例」修訂

白志雄與大學生分享創業故事 鼓勵學生自信挑戰未來

2019-10-23 15:19聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

景文科技大學與米塔國際餐旅事業集團合辦「跨領域實習就業講座」，邀請米塔集團董事長白志雄分享經營發展轉型的創業故事，白志雄也數度強調 「年輕的新血，會提供更好的點子」，期勉年輕學子自信、創新、挑戰未來。

白志雄分享，30年前他一個人從基隆來台北闖天下，身上只帶了150 元，擠在朋友的小宿舍裡，但始終對未來都充滿期待。回想起這段創業前的苦日子，白志雄總用這個小故事告訴團隊裡的工作夥伴，英雄不怕出身低，重要的是對前途有奮鬥的態度。

白志雄表示，米塔集團的前身為「集客餐飲」，草創於1993 年，至今已邁入第26 年。近年來不斷創新轉型，發展更多元且豐富的餐飲品牌，在競爭白熱的餐飲市場中，異軍突起蓬勃展店。集團以傳統茶飲為基礎，致力於新產品研發、營運與組織創新，以永續經營的理念，陸續開發不同風格與類型的餐飲品牌，如：集客人間茶館、米塔烘焙、米塔黑糖飲品、米塔義式廚房、米塔石頭火鍋、洋朵義式廚房、洋城義大利餐廳、神田燒肉丼、大河屋串燒、浜町酒食處、千荷田日式火鍋。

景文科大校長洪久賢強調，景文著重培訓學生能成為職場「π 型人才」、「混血人才」、「多功能人才」。他常期勉學生對於專業技能要掌握高度之外，要能培養有第二或第三專業技能，淬鍊跨領域的敏銳觀察力與行動力，展現發揮出兩倍以上的職場競存價值。

商管學院院長李正綱表示，「創新創意創業」是商管學院的特色亮點之一，師生積極參與國內外創新創意專題競賽，做中學，落實培育跨領域專長的教育目標。這次產學合作講座，以業界實例分三主軸來演講，讓近300位學生在短時間明白了米塔集團26 年來的發展與轉型歷程，瞭解米塔餐旅集團如何因應不同商圈形態與消費模式、如何做出市場區隔建置新的營運模式，也理解米塔集團欲打造出最強大餐旅王國藍圖的企圖心。

景文科技大學與米塔國際餐旅事業集團合辦「跨領域實習就業講座」，邀請米塔集團董事長...
景文科技大學與米塔國際餐旅事業集團合辦「跨領域實習就業講座」，邀請米塔集團董事長白志雄分享經營發展轉型的創業故事，白志雄也數度強調 「年輕的新血，會提供更好的點子」，期勉年輕學子自信、創新、挑戰未來。圖／景文科技大學提供
分享

創業火鍋
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

張忠謀至中正大學演講 分享如何克服挫折及挑戰困難

2019-10-23 09:59

清大直通柏克萊加大 明年起3系20名額

2019-10-22 23:41

海洋大學設學聲牆 學生聲援反送中

2019-10-22 13:06

中正大學設連儂牆 歡迎不同立場言論

2019-10-22 12:57

從清大前進柏克萊工學院 有學碩博特快列車

2019-10-22 11:15

大學轉型 變青創及AI育才基地

2019-10-21 23:43

AI人才荒 大學搶開系所招生育才

2019-10-21 23:39

定案了！全台大學明年107系組停招裁撤 但新增97系組

2019-10-21 20:19

實踐音樂學系跨越半世紀 音樂會邀15個邦交國大使出席

2019-10-21 18:40

停招部分學制 嘉藥：因應產業人才需求

2019-10-21 14:15

想看罕見古今吉他、了解吉他製作嗎？嘉南大學辦特展

2019-10-21 10:56

「反送中」致詞讓他一夕爆紅 台大學生會長決心掀起「18歲還權青年」運動

2019-10-21 10:18

亞洲大學電腦科學領域排名 全台私校第一

2019-10-21 00:00

5年砸50億增大學宿舍3萬床 減輕弱勢生租屋負擔

2019-10-20 16:59

海大66校慶 校友出席同歡

2019-10-19 23:56

義大29年校慶 機器人多啦A夢都來同賀！

2019-10-19 17:17

中大生組「Fun青松團隊」 助青農行銷農產品

2019-10-19 17:14

郵局前進金大設i郵箱 讓金大智慧校園更進一步

2019-10-19 16:51

台大校長要保鑣跟隨？管中閔9字回應

2019-10-19 12:32

台大照顧弱勢生 管中閔：希望入學名額2年倍增

2019-10-19 10:08

70歲入學 「阿嬤」博士18年都全勤還要一直念下去

2019-10-18 21:25

影／越籍移工變博士生 阮氏青河：青春都奉獻給台灣

2019-10-18 18:14

興大教師獲吳大猷獎 捐出30萬元獎金給昆蟲學會

2019-10-18 16:04

台灣第一狗當嚮導…5千年前返家VR之旅 南科考古館起跑

2019-10-18 13:12

新北市府贈百株台灣特有種烏來杜鵑 祝賀嘉大百年校慶

2019-10-18 10:15

興大創校百年 60萬套紀念郵票

2019-10-18 00:09

台師大開先例 試辦男女同層友善宿舍

2019-10-17 14:24

明新科大霸氣宮廷風「紅鳳凰」韓國美容藝術賽拿6金

2019-10-17 12:19

女大生赴法培訓 參與「小小兵2」製作

2019-10-17 00:06

中正大學AI無人餐廳開幕 應用機器人節省人力

2019-10-16 15:05

影／嘉大研發甜椒機器人 人工智慧噴灑農藥

2019-10-16 14:06

1晚募萬張發票及10萬現金 崇右科大晚會學生送愛心

2019-10-16 13:49

元培醫事科大設桃竹苗寵物美容職類丙級術科試場

2019-10-16 12:28

紐約植物園首位華裔女董 靜宜校友黃百齡分享語言重要

2019-10-15 10:11

遴選修法 台大校長vs.卡管教長同框不同調

2019-10-15 00:59

非典數位育才 大學紛設程式課

2019-10-15 00:06

錄取率不到1% 台灣女孩考進法國程式設計學校

2019-10-14 14:26

培育程式設計人才 大學搶開實驗教育課

2019-10-14 14:26

擊敗康乃爾等名校 陽明的估算腦齡技術奪全球第四

2019-10-14 11:55
看更多

熱門文章

藥妝店店員轉投公職 他「捐肝救父」又拚司法特考

2019-10-23 07:40

只薄薄一片效能不輸鋰電池 虎尾科大研發重大突破

2019-10-22 17:43

防超篩！151大學系組 下學年增採考科

2019-10-23 00:29

南部私大違法扣減教授學術研究費 教育部要求校方補發

2019-10-23 02:03

高雄北京教育交流是統戰？學童敬書：同脈同根兩岸生輝

2019-10-23 12:15

張忠謀至中正大學演講 分享如何克服挫折及挑戰困難

2019-10-23 09:59

立委指中國交流團涉統戰 教育部：研議登錄機制

2019-10-22 17:47

國際反霸凌月邀來網紅 教育部分享8件制服引發熱議

2019-10-23 12:24

營養午餐交流 韓國食材費高3倍遠勝台灣

2019-10-22 16:38

高雄莊敬國小：平常心接待北京師生 不撤國旗

2019-10-22 20:44

家長：戶外教學仍流行去「1369」 教育意義有限

2019-10-23 11:29

5歲養螳螂、高中發表論文 他用特殊選才錄取昆蟲系

2019-10-23 11:49

清大直通柏克萊加大 明年起3系20名額

2019-10-22 23:41

玉山國中學生登玉山 16名學生成功登上頂峰

2019-10-22 18:53

名人綽號談校園霸凌 制服主人23日陸續揭曉

2019-10-22 19:59

學生走廊「借光自習」 成功高中政策急轉彎

2019-10-22 23:33

打造校園零霸凌 「讓孩子解決孩子的問題」

2019-10-23 00:12

影／國中小全面裝冷氣？ 蘇揆：先按需求補助

2019-10-22 17:51

「紅樹科可以染紅布？」 學童一句話老師開了堂植物染

2019-10-23 09:08

戶外教育2.0 教部每年編五千萬支持學校帶學生走出去

2019-10-23 11:03

偏鄉學校 將設閱讀推動教師

2019-10-23 00:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top