白志雄與大學生分享創業故事 鼓勵學生自信挑戰未來
2019-10-23 15:19
聯合報 記者江婉儀
／新北即時報導
景文科技大學與米塔國際餐旅事業集團合辦「跨領域實習就業講座」，邀請米塔集團董事長白志雄分享經營發展轉型的創業故事，白志雄也數度強調 「年輕的新血，會提供更好的點子」，期勉年輕學子自信、創新、挑戰未來。
白志雄分享，30年前他一個人從基隆來台北闖天下，身上只帶了150 元，擠在朋友的小宿舍裡，但始終對未來都充滿期待。回想起這段創業前的苦日子，白志雄總用這個小故事告訴團隊裡的工作夥伴，英雄不怕出身低，重要的是對前途有奮鬥的態度。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
白志雄表示，米塔集團的前身為「集客餐飲」，草創於1993 年，至今已邁入第26 年。近年來不斷創新轉型，發展更多元且豐富的餐飲品牌，在競爭白熱的餐飲市場中，異軍突起蓬勃展店。集團以傳統茶飲為基礎，致力於新產品研發、營運與組織創新，以永續經營的理念，陸續開發不同風格與類型的餐飲品牌，如：集客人間茶館、米塔烘焙、米塔黑糖飲品、米塔義式廚房、米塔石頭火鍋、洋朵義式廚房、洋城義大利餐廳、神田燒肉丼、大河屋串燒、浜町酒食處、千荷田日式火鍋。
景文科大校長洪久賢強調，景文著重培訓學生能成為職場「π 型人才」、「混血人才」、「多功能人才」。他常期勉學生對於專業技能要掌握高度之外，要能培養有第二或第三專業技能，淬鍊跨領域的敏銳觀察力與行動力，展現發揮出兩倍以上的職場競存價值。
商管學院院長李正綱表示，「創新創意創業」是商管學院的特色亮點之一，師生積極參與國內外創新創意專題競賽，做中學，落實培育跨領域專長的教育目標。這次產學合作講座，以業界實例分三主軸來演講，讓近300位學生在短時間明白了米塔集團26 年來的發展與轉型歷程，瞭解米塔餐旅集團如何因應不同商圈形態與消費模式、如何做出市場區隔建置新的營運模式，也理解米塔集團欲打造出最強大餐旅王國藍圖的企圖心。
留言