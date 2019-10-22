中正大學設連儂牆 歡迎不同立場言論

2019-10-22 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／嘉義縣即時報導



中正大學公共事務研習社近日在中正大學活動中心二樓演藝廳對面的牆上，設立連儂牆挺香港，公共事務研習社幹部曾志桓表示，他們歡迎所有來自不同立場的言論，也希望能讓同學們從對話中了解彼此，發揚言論自由跟自由民主的精神，預計此牆面會保留2個月，根據香港的狀況再延長設立時間。

曾志桓表示，每一位同學都來自不同背景、立場的地方，所以即使牆面上貼有支持港警的反對方留言，也是給予尊重，不要影響到每個人的言論自由。

港澳會長陳建成表示，身為香港人，希望這面連儂牆可以讓大家更了解香港的五大訴求，而台灣的同學除了支持香港，也想將包容言論自由、尊重民主的文化展現在校園中，讓此精神成為大學生進入社會之前能學到的一課，並傳給下一代。

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曾志桓表示，中正大學原本只能租借場地，不能直接租借牆面，所以今年學期初，社團用兩塊中空塑膠板充當連儂牆，放在活動中心大門口兩側，但板子太輕容易被風吹走。