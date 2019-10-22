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中正大學設連儂牆 歡迎不同立場言論

2019-10-22 12:57聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

中正大學公共事務研習社近日在中正大學活動中心二樓演藝廳對面的牆上，設立連儂牆香港，公共事務研習社幹部曾志桓表示，他們歡迎所有來自不同立場的言論，也希望能讓同學們從對話中了解彼此，發揚言論自由跟自由民主的精神，預計此牆面會保留2個月，根據香港的狀況再延長設立時間。

曾志桓表示，每一位同學都來自不同背景、立場的地方，所以即使牆面上貼有支持港警的反對方留言，也是給予尊重，不要影響到每個人的言論自由。

港澳會長陳建成表示，身為香港人，希望這面連儂牆可以讓大家更了解香港的五大訴求，而台灣的同學除了支持香港，也想將包容言論自由、尊重民主的文化展現在校園中，讓此精神成為大學生進入社會之前能學到的一課，並傳給下一代。

曾志桓表示，中正大學原本只能租借場地，不能直接租借牆面，所以今年學期初，社團用兩塊中空塑膠板充當連儂牆，放在活動中心大門口兩側，但板子太輕容易被風吹走。

曾說，後來社團才又與學校討論是否能以繳交企劃書的方式租借牆面，本月17日完成設立，但考量到前一陣子各校發生連儂牆被毀的狀況，他們特別將連儂牆設在攝影機24小時監控的位置，每天安排人員1到2個小時到場巡邏，防止牆上的便利貼被撕。

中正大學的連儂牆剛設立不久，但已有不同言論立場的同學表達意見，學生們彼此尊重，所...
中正大學的連儂牆剛設立不久，但已有不同言論立場的同學表達意見，學生們彼此尊重，所以沒有被撕掉。記者陳玫伶／攝影
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中正大學的連儂牆位於活動中心二樓演藝廳對面，雖然剛設立不久，但已有不少同學表達支...
中正大學的連儂牆位於活動中心二樓演藝廳對面，雖然剛設立不久，但已有不少同學表達支持意見。記者陳玫伶／攝影
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中正大學的連儂牆設立在活動中心二樓演藝廳對面，有24小時攝影機監控，避免牆上的便...
中正大學的連儂牆設立在活動中心二樓演藝廳對面，有24小時攝影機監控，避免牆上的便利貼被有心人撕掉。記者陳玫伶／攝影
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連儂牆香港中正大學
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