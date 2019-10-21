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你畢業的科系還在嗎？ 全台大學明年107系組停招裁撤

定案了！全台大學明年107系組停招裁撤 但新增97系組

2019-10-21 20:19聯合報 記者章凱閎／即時報導

教育部今晚公布「109學年度大學校院總量增設調整核定表」，明年度全台大學預計新增97系組、停招59系組、裁撤48系組、調整48系組。教育部也統計，明年107系組停招裁撤，占比為3.79％；今年為4.55％、去年3.03％、前年4.87％。

詳細名單請見：https://jongliang.stust.edu.tw/

以台大為例，「醫學工程學系」學士班與「醫學工程學研究所」碩、博士班，整併為「醫學工程學系」；新增班次「電信工程學研究所產學研發博士班」；學位學程新增「全球衛生博士學位學程」及「全球農業科技與基因體科學碩士學位學程」。

清大方面，停招「學前特殊教育碩士在職學位學程」；裁撤「教育與學習科技學系」學校行政教師碩士在職專班；「體育學系」學士班、碩士班、碩士在職專班則更名為「運動科學系」。

交大方面，材料科學與工程學系「材料科學與工程學系奈米科技博士班」及「材料科學與工程學系博士班」，明年班次整併為「材料科學與工程學系博士班」；「跨領域分子科學國際碩士學位學程」以及加速器光源科技與應用博士和碩士學位學程「材料科學組」、「光電工程組」、「電子工程組」、「環境工程組」、「生物科技組」明年停招；「管理學院碩士在職專班科技法律組」、「資訊管理與財務金融學系資訊管理碩士班」與「資訊管理與財務金融學系資訊管理博士班」則裁撤。

台師大方面，美術學系「國畫組」、「西畫組」明年起進行分組整併；裁撤「工業教育學系學士班室內設計組。

輔仁大學方面，停招宗教學系、哲學系、圖書資訊學系的「進修學士班」；裁撤流行設計經營學系「二年制在職專班」、護理學系「二年制技術系在職專班」；但也新增「室內設計進修學士學位學程」、「資訊創新與數位生活進修學士學位學程」、「醫學資訊與健康科技進修學士學位學程」。

中華大學一口氣停招裁撤11系組。其中，工業產品設計學系「工業設計組」及「創意生活設計組」、生物資訊學系「生醫大數據組」及「基因科技組」、電子工程學系學士班、旅遊與休閒學系學士及碩士班停招。裁撤的系組則包括外國語文學系、景觀建築學系、營建管理學系等三系的「二年制在職專班」、觀光與會議展覽學士學位學程、資訊學士學位學程、國際企業學系「進修學士班」以及應用統計學系的學士、碩士及碩士在職專班。

中山大學明年則新增不少碩、博士班，包括生技醫藥研究所、海洋生態與保育研究所、精準醫學研究所碩士班，海洋環境及工程學系離岸風電海事工程碩士班等，以及資訊工程學系資訊安全博士班、醫學科技研究所博士班。學士學位學程則新增「教育與人類發展研究全英語碩士學位學程」及「人文暨科技跨領域學士學位學程」。人力資源管理研究所「學術專業組」及「產學組」明年則分組整併。

教育部今天晚間公布「109學年度大學校院總量增設調整核定表」，明年度全台大學預計...
教育部今天晚間公布「109學年度大學校院總量增設調整核定表」，明年度全台大學預計新增97系組、停招59系組、裁撤48系組、調整48系組。報系資料照
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