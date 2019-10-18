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興大教師獲吳大猷獎 捐出30萬元獎金給昆蟲學會

2019-10-18 16:04聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

中興大學昆蟲系副教授李後鋒是本屆吳大猷獎得主，他致詞時表示，要把獎金捐給台灣昆蟲...
中興大學昆蟲系副教授李後鋒是本屆吳大猷獎得主，他致詞時表示，要把獎金捐給台灣昆蟲學會，為生態保育做出貢獻。記者潘乃欣／攝影
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科技部今天舉行吳大猷紀念獎頒獎典禮，由部長陳良基頒獎給本屆45名42歲以下的得獎學者。科技部表示，今年得獎女性共13名，人數是10年來最多。最年輕的得主僅30歲，也是女性，是政治大學阿拉伯語文學系助理教授蘇怡文。另一位受獎的中興大學昆蟲系副教授李後鋒承諾捐出30萬元獎金給台灣昆蟲學會，為生態保育做出貢獻。

李後鋒致詞時表示，這是第一次有植物保護領域的學者獲吳大猷獎，對昆蟲學界來說，也是莫大鼓勵。他決定要把獎金全數捐給台灣昆蟲學會，希望學界對生態保育做出更多貢獻。

李後鋒鑽研白蟻問題，他的太太也是昆蟲學家。他說，感謝太太20年來支持他的學術生活，同時也作為學術研究上最真誠的「內部審查人」。岳父對他也很關心，每逢年底都會問：「你科技部計畫投了嗎？」，他笑稱這樣的家人互動「非常溫馨」。

李後鋒也感謝他學生時代做科展的指導老師，是讓他決定鑽研昆蟲且大學考上第一志願台灣大學昆蟲系的重要推手。

文化大學法律系副教授李寧修是本屆女性得主之一，她致詞時表示，今年九月收到得獎通知，覺得非常驚喜，很開心私校老師被看見，也感謝自己在學術上的耕耘，能受評審委員上青睞。

她說，在這條有點孤獨、甚至陷入自我懷疑輪迴的學術道路上，自己非常幸運，一直受到身旁師長親友的鼓勵和提攜。她感謝她的博士論文指導教授，在她想放棄時，總對著她說「妳做得到」，讓她覺得必須繼續努力。她也感謝父母和姐姐毫無保留的關愛，他們提供的「神支援」，是最堅強的後盾。

陳良基說，今年得主的特色是囊括研究領域相當多元，幾乎各領域的先進題材，都有學者得獎，顯示台灣學者對趨勢的掌握度相當好。例如台大化學系副教授戴桓青研究帕金森氏症病理，也研究小提琴音色絕妙的秘密，是很有特色的跨領域研究學者。

陳良基也說，本屆首度有夫妻同時獲獎，是清華大學教育與學習科技系助理教授李元萱，以及交通大學教育研究所副教授吳俊育。兩人表示他們育有3個小孩。

辦理獎項發掘優秀人才後，台灣如何留住優秀科研人才，也是一大議題。陳良基說，科技部對學者的薪資、生活環境、研究環境，都會盡量跟上國際。他也表示，台灣年輕人才教育系統完整充足，已替學生打下不錯的基礎。

科技部今天舉行吳大猷紀念獎頒獎典禮，由部長陳良基頒獎給本屆45名42歲以下的得獎...
科技部今天舉行吳大猷紀念獎頒獎典禮，由部長陳良基頒獎給本屆45名42歲以下的得獎學者。記者潘乃欣／攝影
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文化大學法律系副教授李寧修是本屆吳大猷獎得主，她致詞表示，感謝指導教授提攜，和家...
文化大學法律系副教授李寧修是本屆吳大猷獎得主，她致詞表示，感謝指導教授提攜，和家人的支持。記者潘乃欣／攝影
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陳良基大學教育生態保育
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