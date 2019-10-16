中正大學AI無人餐廳開幕 應用機器人節省人力

2019-10-16 15:05 中央社 嘉義縣16日電



中正大學。聯合報系記者卜敏正／攝影 分享 facebook

中正大學圖書館AI無人餐廳今天開幕，餐廳結合人工智慧、機器人、虛擬實境及雲端運算，應用高科技節省人力與時間，為師生及民眾帶來更便利餐飲服務。

中正大學表示，位於中正大學圖書館3樓藝閣的AI無人餐廳，是由資訊工程系教授張榮貴率領AI科技研究團隊，與圖書館長期合作、討論及實驗後建置完成。

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中正大學指出，AI無人餐廳除了入口處的迎賓機器人依顧客選擇自動帶位外，餐廳內也設有能自動沖泡各式咖啡與製作拉花的機械手臂，以及負責送餐的機器人。

校方表示，透過迎賓機器人的人臉辨識功能，將建檔記錄顧客這次消費行為偏好，做為下次帶位和點餐參考。當顧客再度消費，機器人將根據消費記錄，主動提出適合消費者習慣的餐飲選項。而顧客只要使用線上行動支付即可結帳，並由機器人將餐點、飲料送到桌上。

張榮貴指出，團隊研發的AI無人餐廳模組中，如大數據分析顧客偏好、自動推播、座位自動偵測、機器人路徑規劃、防碰撞偵測、機器人編譯器及遠端監測系統等關鍵技術，未來皆能應用於工廠、醫院、賣場、飯店等。