影／嘉大研發甜椒機器人 人工智慧噴灑農藥

2019-10-16 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義即時報導



嘉義大學校長、生物機電工程學系教授艾群觀察到甜椒農民的農藥用量過多，造成環境汙染，帶領學生研發出「甜椒栽培植保機器人」，他們以1400張病蟲害照片，讓機器人透過人工智慧深度學習，自動搜尋到病蟲害就會噴灑農藥，未來會推廣到其他農作物上，機器人將廣泛出現在農業上。

嘉大今天在蘭潭校區舉辦今年度研發成果發表會，這台甜椒機器人裝置是一支六軸機械手臂加裝自走車，機器下方則是農藥桶，學生在機器人的電腦上，輸入指令，就會開始搜尋甜椒植株的病害，並對準葉子噴藥，旁人看了都直呼「好神奇！」

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生機系碩士二年級學生傅冠翰說，農民噴藥要穿很多防護衣，否則皮膚會腐蝕受傷害，且農民很難辨識病蟲害的種類，大範圍地噴灑會造成過度噴藥，但機器人是辨識到病蟲害的植株才會噴藥，減少農藥用量。

他說，在校內有種植甜椒溫室，他們將甜椒的各種病蟲害拍成照片，透過影像辨識訓練機器人，80%影像用於訓練，20％用於驗證精準度，目前精準度已到達9成，實驗結果也發現，機器人已可在100坪內的溫室自動行走並噴藥。

艾群說，在溫室內噴灑農業對人體不安全，機器人會自主在溫室行走噴藥，農民不必在溫室內，未來還會在機器人上加裝採收剪，讓農民更為便利，目前正在與廠商研議，希望降低產品成本，讓機器人能夠量產幫助農民。

成果發表會上，教授柯建全也推出「開發蝴蝶蘭精準環控、肥灌及品質分級之智慧檢測系統」，及其它教師在「在苗圃篩選出對牛樟扦插苗有益菌株及其專一性引子開發」、「新型電洞傳輸層材料」、「蕨類生態及功能性特徵研究」及「外來種生物防治」等，展示智慧農業的成果。