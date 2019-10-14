印尼學生被騙當黑工 移民署已協助返國

2019-10-14 22:23 中央社 台北14日電



印尼警方日前宣布破獲人口走私案，被控的世新國際人力公司說，未扣留薪資，相關證據已交檢調處理。移民署今晚表示，已協助6名受害的建國科大印尼籍學生搭機返國。

印尼警察總部刑事警察局（Bareskrim Polri）9日召開記者會，宣布破獲一起新型人口走私案，人蛇集團用獎學金名義騙印尼年輕人到台灣唸書，抵台後卻淪為超廉價或無酬勞工，目前發現約40名年輕人受害。

被控的世新國際人力公司今天表示，未扣留薪資，相關證據已交檢調處理。

對此，移民署今晚表示，教育部在今年6月27日曾對外表示接獲建國科技大學印尼籍學生陳情，指其護照與居留證遭工讀仲介公司扣留並被迫超時工作，同時也向1955專線求助。

有19名學生出面說明並製作筆錄，其中6人由彰化縣警察局鑑別為被害人，並由移民署彰化縣專勤隊協助移送安置於庇護所，目前全案由彰化地檢署偵辦中。

移民署表示，針對此案，彰化縣專勤隊密切與查處機關彰化縣警察局保持聯繫，並主動聯繫建國科大，以妥適協助相關被害人。

移民署指出，彰化縣專勤隊已協處4名學生於8月29日搭機出境；另2名也於9月3日由駐台北印尼經濟貿易代表處派員協助搭機返國事宜。

教育部今年6月曾召開記者會表示，彰化建國科技大學介紹印尼籍學生校外工讀，卻發生嚴重超時工作、被不當扣款與護照等，認為校方「嚴重失格」、「惡行重大」，和業者、仲介公司的種種作為恐涉及詐欺罪、強制罪與違反人口販運，已將相關證據送交檢調處理。