親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
實驗教育行不行
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

一堆竹科工程師跑去當外送員？ 網曝真心話：自由多了

被控騙印尼學生來台當黑工 業者：證據已交檢方

2019-10-14 21:17中央社 台中14日電

印尼警方日前宣布破獲人口走私案，人蛇集團用獎學金名義騙印尼年輕人到台灣唸書，抵台後卻淪為超廉價或無酬勞工；被控的世新國際人力公司表示，未扣留薪資，相關證據已交檢調處理。

印尼警察總部刑事警察局（Bareskrim Polri）9日召開記者會，宣布破獲一起新型人口走私案，人蛇集團用獎學金名義騙印尼年輕人到台灣唸書，抵台後卻淪為超廉價或無酬勞工，目前發現約40名年輕人受害。

教育部今年6月曾召開記者會表示，彰化建國科技大學介紹印尼籍學生校外工讀，卻發生嚴重超時工作、被不當扣款與護照等，認為校方「嚴重失格」、「惡行重大」，和業者、仲介公司的種種作為恐涉及詐欺罪、強制罪與違反人口販運，已將相關證據送交檢調處理。

建國科大今天向中央社記者澄清，先前有新聞指學校涉案，但包括警方或移民署等單位都沒有人跟他們聯絡，至於新聞中提到的仲介公司，也不是他們的合作對象，無法確定新聞所指的是否就是學校學生。

被控仲介學生的世新國際人力資源公司負責人周海澄今天接受電訪時表示，該提供的資料都已提供給檢調，且當時學生都有簽署一份聲明書作證，護照、薪資都沒被扣留，他認為是後面有人幫助學生為了指控而指控，全案已透過法律處理。

印尼警察薪資

相關新聞

沒相關背景 盧舒言如何考進錄取率1%法國程式設計學校

2019-10-14 09:47

仿École 42「無師制」破功 北科大：台灣學生無法適應

2019-10-14 09:56

錄取率不到1% 台灣女孩考進法國程式設計學校

2019-10-14 14:26

培育程式設計人才 大學搶開實驗教育課

2019-10-14 14:26

尷尬了 管中閔、潘文忠同台備詢

2019-10-14 14:10

立委為管中閔抱不平 指他從意氣風發變「菩薩」

2019-10-14 13:36

管中閔赴立院 首度以台大校長身分備詢

2019-10-14 10:10

憂江宜樺事件重演？管中閔：郭位赴台大演講已取消

2019-10-14 09:21

張俊彥逝世周年交大發表傳記 遺孀捐千萬獎助清寒學子

2019-10-12 13:10

嘉大百年校慶62年前舊嘉義師專校門重建風華再現

2019-10-12 11:14

少子化讓大學用「這系」搶生 讓年輕人看到未來

2019-10-10 21:44

AI科系火紅！大學新生搶破頭 錄取率不到2成

2019-10-10 21:44

金大「毛毛蟲迎新」晚會 校長期許新生蛻變為蝴蝶

2019-10-10 16:10

校慶顏色字體設計遭疑敏感 北大：教育部字典也有

2019-10-10 14:50

AI人才荒 逾10大學搶開系所招生

2019-10-10 13:49

反送中論壇租借場地爭議 台師大澄清誤會

2019-10-10 11:39

交大也爆連儂牆遭撕毀 駐警隊也會加強巡邏

2019-10-10 11:17

清華幼兒劇公演 與小豬一同奇幻歷險

2019-10-10 11:14

奈米、白蟻、中日文研究 興大3年輕學者獲吳大猷紀念獎

2019-10-10 07:15

郭位將赴台大演講 學生喊話：別讓台大變成暴力舞台

2019-10-10 00:22

突破技術 成大成功發射2節火箭

2019-10-09 23:42

成大火箭技術再突破 成功發射兩節火箭

2019-10-09 15:34

私校校長年薪百萬沒人當 教團：內情不單純

2019-10-09 14:25

5次徵才無果 東方設大校長「難產」

2019-10-09 14:24

中、日跨國合作 日大學生來靜宜實習教學

2019-10-09 10:30

嘉藥學生創意開箱 校長主秘作伙撩落去！

2019-10-08 19:20

學生會長：穿裙子在男宿舍走動 遭異樣眼光

2019-10-08 13:48

全台大學第一個！台師大宿舍 男女同樓層

2019-10-08 13:46

友善宿舍「男女同層不同房」 學者：未完整打破男女別

2019-10-08 11:09

獨／宿舍男女同層分房混宿 台師大推性別友善宿舍樓層

2019-10-08 10:43

台灣創新技術博覽會 嘉南藥理大學金銀銅牌一把抓

2019-10-07 22:17

經濟部商品影像辨識競賽 元智資工囊括3獎項

2019-10-07 22:11

中興大學13名學生得A型流感 兩班停課一周

2019-10-07 19:32

挨轟指考名額只有4% 交大電機系：不實指控

2019-10-07 11:00

高醫大量身打造美妝互動課程 助偏鄉學生登上國際舞台

2019-10-06 14:10

開戶、學貸還要代理人 台大學生會籲修民法18歲算成年

2019-10-06 13:03

靜宜3大學生程式設計解題王 全國私大競技奪冠

2019-10-06 11:43

影╱育達科大交安基金補助學生共乘搭小黃 還有購物專車

2019-10-05 21:15

義大囊括1鉑金2銀1銅 台灣創新技術博覽會表現搶眼

2019-10-05 15:21
看更多

熱門文章

沒相關背景 盧舒言如何考進錄取率1%法國程式設計學校

2019-10-14 09:47

憂江宜樺事件重演？管中閔：郭位赴台大演講已取消

2019-10-14 09:21

考生注意！ 109學年高中英聽試場分配表公布了

2019-10-14 12:43

尷尬！與教長潘文忠同台備詢 管中閔：風雨已過

2019-10-14 10:27

仿École 42「無師制」破功 北科大：台灣學生無法適應

2019-10-14 09:56

公務員高普考應試日期 提前在明年7月3日起登場

2019-10-14 16:26

高二數學分AB版別選錯課！採計校系提前一年半公布

2019-10-13 23:14

立委為管中閔抱不平 指他從意氣風發變「菩薩」

2019-10-14 13:36

管中閔赴立院 首度以台大校長身分備詢

2019-10-14 10:10

不只汰舊…娃娃車補助 明年納新車

2019-10-14 00:48

7人座廂型車擠10名幼童 教部撒億元補貼幼兒園買娃娃車

2019-10-13 22:10

111學年各校系採計數A或數B 明年4月公布

2019-10-14 00:57

國健署調查：6%高中職學生 覺得沒有親近的朋友

2019-10-14 10:58

錄取率不到1% 台灣女孩考進法國程式設計學校

2019-10-14 14:26

軍官退伍留澳碩士 考警察再創人生

2019-10-14 14:11

永平工商表演藝術科 擴大成立時尚造型組

2019-10-14 18:11

培育程式設計人才 大學搶開實驗教育課

2019-10-14 14:26

尷尬了 管中閔、潘文忠同台備詢

2019-10-14 14:10

國健署調查： 逾1成高中職生 覺得孤單

2019-10-14 14:20

數感實驗室／單淘汰與循環賽的比較

2019-10-14 09:47

寫作教室／將角度多元化 可採用材料變更廣

2019-10-14 08:52

高雄國小歡慶一甲子辦踩街活動 警方一旁守護

2019-10-14 15:28

深化新南向國際醫療合作 中山醫大前進印尼

2019-10-14 12:44

近千件參賽 南市國中小動保繪畫比賽成績揭曉

2019-10-14 19:39

被控騙印尼學生來台當黑工 業者：證據已交檢方

2019-10-14 21:17

U值媒／切莫扭曲整個教育部的觀點！新課綱=程式自造課程入校？

2019-10-14 11:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top