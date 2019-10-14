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深化新南向國際醫療合作 中山醫大前進印尼

2019-10-14 12:44中央社 台中14日電

為深化新南向區域合作，中山醫學大學團隊日前訪問印尼，並和相關醫療單位簽署專屬於雅加達城市特殊需求者的口腔醫療照護服務網絡合作備忘錄，分享專業醫事技術。

中山醫學大學今天發布新聞稿表示，中山醫學大學副校長高嘉澤教授在國慶連假期間率團出訪印尼，建立雙方的口腔醫療服務夥伴關係，和印尼大學（University of Indonesia）及印尼的照護診所及安養機構，簽署專屬於雅加達城市的特殊需求者的口腔醫療照護服務網絡合作備忘錄。

中山醫大指出，備忘錄包括促進台印雙方加強對特殊需求者就醫品質的可近性、協助建置完善的轉診流程、提供特殊需求者口腔醫療服務網絡執行面的諮詢、增加醫事人員對特殊需求者口腔醫療照護相關專業諮詢、長短期的交流計畫和互相分享專業醫事技術等國際交流。

透過印尼大學連結社區安養機構及基層診所等相關資源，增加特殊需求者就醫品質的可近性及完善的轉診機制，提供雅加達城市特殊需求患者牙科醫療建置後送照護中心機制，拓展台印雙方國際醫療網絡合作關係。

高嘉澤表示，中山醫學大學口腔醫學院在去年和印尼大學牙醫學院締結為姊妹校，3月與印尼大學簽署特殊需求者醫衛學術交流的合作備忘錄，將更進一步深化台印的合作夥伴關係。

高嘉澤指出，特殊需求者指的是像唐氏症或是腦性麻痺患者，因特殊需求者看牙，除需要牙醫，還要內科和麻醉科等配合，需設有一些特殊的設備以協助病友就診，印尼大學口腔醫學院將協助病友就診，透過此模式可提升印尼民眾就醫品質。

印尼醫學院雅加達

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