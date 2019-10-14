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圖輯／驚心動魄！61年來最強颱哈吉貝撲日災情

別牽拖陸客…這些人讓「台灣的合掌村」變西門町

仿École 42「無師制」破功 北科大：台灣學生無法適應

2019-10-14 09:56聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

十二年國教課綱今年八月正式上路，「程式設計」納入國、高中生必修課。國內大學積極培訓程式設計人才，用創新教學模式吸引學生投入。成功大學「X-Village」108學年的報名人數比去年多了近一倍；台北科大的「X-Village計畫」參考法國程式設計學院École 42，在體制內進行非典型的數位創新人才培育，但因應台灣學生的特性，也從原本的完全自學和同儕合作，調整為「有老師授課」的模式。

成功大學推出「X-Village計畫」，是國內第一個體制內的跨領域程式設計實驗教育。專任委請業界二十年以上經驗的主管負責課程設計，帶領學員進行跨領域專案開發；透過教學相長課程設計，學員除學習，也要負責教導高中職學生。

成大資訊工程系教授蘇文鈺表示，招收學生超過預期，因此開放學生旁聽，修課生45人，旁聽生45人。今年報名人數超過350人，比去年多了快一倍。

台北科技大學推出「Coding 365計畫」，參考École 42的理念與作法，不以開班授課、學位頒發作為主要計畫成果，而改採用自主學習、同儕學習以及線上學習的綜合模式，輔以遊戲闖關式競賽，用良性競爭激勵學習軟體的熱誠，希望學生一年365天都能天天寫程式。

台北科大教務長、資工系教授楊士萱表示，去年開始做Coding 365計畫，錄取學員包括大學生、社會人士和高中生。課程非學分制的正規課程，暑期密集訓練兩個月後，會根據每個人的自學方式定期檢視，課程以一年為期。108學年的報名人數比107學年多。

但楊士萱說，本來以為台灣跟法國的情況差不多，但實際執行起來有很大差異。他舉例，本來比較「理想主義」，希望能找到失學的青年來報名，但台灣的大學太普及，大部分來報名的學生還是大學生，因此未來招生會比較針對大學非資訊領域的學生來做課程設計。

楊士萱還說，本來是希望比照École 42，讓學生完全自學，並跟同儕討論，完成任務。但是第一年執行兩個月後就發現「台灣的學生還是不習慣不上課，會跟不上」，因此第一年就調整為有老師授課。但過程中，還是希望盡量讓不同領域的學生，跟同儕互助合作，「這才是比較寶貴的經驗。」

楊士萱說，法國École 42的錄取率低，競爭較強，因此可以找到比較厲害的人，但是台灣的申請學生數沒這麼多，且學生各領域都有，包括人文、管理、理工領域，有些學生真的完全不會寫程式，程度差異太大。但也有些高中生參加「Coding 365計畫」後，大學就考上資工系。

台北科技大學。本報資料照片
台北科技大學。本報資料照片
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