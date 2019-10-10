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北市信義區社區大火 百名住戶倉惶逃出

AI科系火紅！大學新生搶破頭 錄取率不到2成

2019-10-10 21:44聯合報 記者馮靖惠／即時報導

為了搶AI先機，不少大專校院108學年度就已紛紛加入戰局。交大、成大等頂尖大學都新設人工智慧相關學程，甄試入學擠破頭，錄取率僅1成4；中信金融管理學院則是全台第一個設立「人工智慧學系」的大學，108學年總招生人數43個，高達267人報考，錄取率不到20%。

成功大學108學年新設「人工智慧科技碩士學位學程」，支援系所為工程科學、資訊管理、電機工程、資訊工程、生物科技與產業科學系。甄試入學招生名額9個，吸引65人報考。

成大表示，考量到業界現職人力對於人工智慧學習與精進的需要，109學年度電機資訊學院資訊工程學系增設「人工智慧與資訊學系碩士在職專班」，以回應業界發展之需。

成大教務長王育民說，不少知名廠商基於本身發展需要人力再升級，在符合規範下主動與成大合作開設產碩專班，提供對特定產業有興趣的考生就讀、提升專業的機會。

交通大學108學年也首度增設「人工智慧技術與應用碩士學位學程」，甄試入學招生名額9個，65人報名，競爭激烈。

有鑒於傳統的管理學院教學，無法培育未來金融企業所需的AI人才，中信金融管理學院於108學年度起，設立全台第一個人工智慧學系（AI系）。課程目標以人工智慧、區塊鍵、雲端運算與大數據等四大方向為主軸。繁星、個人申請和獨招三個管道總招生人數43個，高達267人報考，錄取率不到20%。

中金院教務長鄭欽哲說，未來金融業會有很多AI人才的需求，包括人工智慧理財、金融數據分析等等，應用面非常廣。產學必須連結，「學」不能落後。因為AI系第一年的招生狀況很好，109學年招生名額將擴增到50位。

AI成大
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