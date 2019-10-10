少子化讓大學用「這系」搶生 讓年輕人看到未來

2019-10-10 21:44 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／即時報導



人工智慧時代來臨，產學界對人才需求殷切。根據教育部資料，108、109學年就有超過十個大學增設AI相關系所、學程，更有科大為提升招生競爭力，將系名加上「人工智慧」，希望用響亮系名，吸引學生目光。科大校長說，少子化嚴峻，大學必須走在企業前面，讓學生「看得到未來」，不然勢必被淘汰。

不少大學將在109學年度增設人工智慧相關系所。以工科起家的聖約翰科技大學，109學年度將開設全英語授課的「人工智慧應用學士學位學程」，培育「綠能、智慧、健康」跨領域應用的國際化AI人才。聖約翰科大校長艾和昌說，預計招收20名國內生和30名國際生，未來也會新聘業界高階主管，以業界角度開設課程。

「未來學生一直少，學校不改變，學生更不會選你。」艾和昌表示，少子化下，大學新生數越來越少，現在的大學，必須洞悉產業，為學生打造畢業後的未來，「學生看的不只是大學四年，而是畢業後能不能找到工作。」

醫護起家的中臺科大，也將於109學年增設「人工智慧健康管理系」。中臺科大教務長陳錦杏說，人工智慧正夯，但現在企業最缺把AI技術「應用」到產業的人才，希望培育能將AI技術導入健康產業和醫療院所的人才。例如：建構智慧化居家環境協助失智症患者，或是導入「配藥」機器人，減輕藥師負擔。

大華科大109學年增設「智慧製造工程系」、「智慧車輛與能源系」，兩系各招40名學生。大華科大主秘王慧君表示，大華以工科起家，加上有全球最大汽車零件廠「敏實集團」支持，還沒正式招生，就已有高職生在詢問。敏實企業在全球有43個生產工廠據點，未來學生有機會「畢業即全球就業」。

大華科大智慧車輛與能源系籌備系主任曾慶祺說，世界各大車廠都在推電動汽車和自動駕駛，未來會越來越普及，但是台灣目前還沒有一個專門培育電動汽車人才的車輛科系，未來人才勢必很缺，「預先幫業界培養人才」。智慧車系的課程領域「跨很大」，要學軟體、AI、電機等等，跳脫「黑手」形象，全要用自動化電腦設備找問題。

華夏科大109學年增設智慧車輛系，招生名額50人。智慧車輛系籌備系主任張原彰說，他造訪許多汽車大廠後發現，非常缺乏電動車的維修人員，人力不堪負荷，也成為未來就業的大熱門。電動車的趨勢跑不掉，而109學年度入學的學生，五年後畢業就可立即投入職場。現已規畫淡海新校區做為實習場域。他說，汽車大廠對於維修動線空間的要求很嚴格，必須符合原廠的高標準。

位於台南的崑山科大將「電腦與通訊系」改名「智慧機器人工程系」。崑山科大電通系主任蔡崇洲說，南部網通業很少，因此學生對網通業不太了解，系上的招生狀況差，且目前有AI科系的大學還很少，因此決定更改系名，希望增加吸引力，培養未來工業4.0所需的專業人才。系上已經花了上千萬元，購買近20隻機器手臂，更有全台唯一的雙臂機器人。學生也可到企業實習，月領三萬元。

人工智慧時代來臨，產學界對AI人才需求殷切，多所大學增設人工智慧相關系所，圖為學生在校園裡操作智慧製造機械手臂等尖端設備。 圖／聖約翰科大提供 分享 facebook