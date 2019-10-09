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成大火箭技術再突破 成功發射兩節火箭

2019-10-09 15:34聯合報 記者修瑞瑩／綜合報導

成功大學航太系混合火箭研發團隊，8月在屏東牡丹鄉旭海海岸，完成台灣學術單位首次的1500公斤級推力之兩節式混合火箭發射，並成功完成脫節與高空點火關鍵技術測試。此二節混合火箭設計領先各大學混合火箭團隊，更重要的是，所需的關鍵零組件與酬載儀器，從設計、技術與製造都出自團隊與國人之手，自主性百分之百，不必受制他人。 

率領跨領域混合火箭團隊的航太系教授趙怡欽欣喜指出，成大兩節式混合火箭走出實驗室，成功發射，證實成大在火箭的研究與技術發展突破重要關鍵，可實際用於火箭設計上。混合火箭團隊從最初的30斤級推力，一路做到1500公斤級推力，代表確實掌握推力放大的技術。台灣學術單位設計的火箭都是單節，成大的兩節火箭成功升空、脫節、高空點火，技術領先各大學團隊。 

航太系主任呂宗行教授表示，行政院「第三期太空科技長期發展計畫」將投入251億元經費，打造台灣太空產業國家隊，太空科技人才需求將明顯提升，成大航太系不僅在航空領域有優異的研究水準與能量，在太空領域的教學研究及人才培育也有顯著成績，都能有效促成航太科技發展與產業升級。 

成大混合火箭團隊的研究，過去以單節火箭為主，然而兩節式火箭的優點在於，第一節燃料耗盡時，氧化劑儲存及發動機本身就不再具備功能性，反而增加火箭的重量並降低後續的加速過程，脫節可以減輕火箭自身重量，比單一大型火箭獲得更高的速度與高度。不過，脫節技術也使得整個火箭的製造與操作變得更加複雜。而高空中空氣稀薄、溫度也較低，再點火亦有一定技術需突破。 

趙怡欽指出，當天全程追蹤火箭高動態姿態的軌跡，資料顯示，第一節1500公斤級推力火箭發動機運作正常，空中脫節與二節點火功能亦正常，達到了指標性的成果，意味著成大在火箭本體與飛行相關系統的開發能力又更為精進。 

趙怡欽教授團隊8月7日在屏東牡丹鄉旭海海岸進行全長5.57公尺，直徑34公分，重約264公斤，1500公斤級推力的兩節式混合火箭發射，也是團隊完成飛行試驗以來最大的推力混合火箭。 

呂宗行主任表示，太空科技需要跨領域合作，成大相關系所包括航太系、電機系、地科系、太空與電獎科學研究所、物理所及各學院如工學院、理學院、電資學院等，早已有良好默契，在教學上提供基礎理論、到衛星系統整合的完整課程與訓練，合力開拓了出色的研究能量與成果。 

在衛星發射所需的火箭及衛星姿態控所需的微推進器的研究方面，成大航太系是台灣最早投入混合火箭推進系統研究的，趙怡欽教授團隊2009年發射的30斤級推力的混合火箭，是台灣第一枚成功升空的混合火箭，2015年成功發射1000公斤級推力混合火箭，2019年成功發射1500公斤級推力的兩節式混合火箭。 

另外，成大太空與電漿科學研究所的研究團隊參與日本ERG衛星計畫，與中研院組成ERG台灣團隊，投入ERG衛星中量測低能量電子分布的酬載，從設計、開發製作到後續的資料格式設定，皆由台灣團隊全權負責。成大電機系、航太系自行設計開發的2公斤級鳳凰立方衛星，更為台灣航太技術發展締造新的里程碑，而當年參與鳳凰衛星的法國學生方喬丹，更在台灣開設太空新創公司，參加歐洲太空總署的商業提案競賽，獲得50萬歐元最大獎。 

成大火箭技術再突破，成功發射兩節火箭。圖/成大提供
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成大火箭技術再突破，成功發射兩節火箭。圖/成大提供
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成大火箭技術再突破，成功發射兩節火箭。圖/成大提供
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