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獨／宿舍男女同層分房混宿 台師大推性別友善宿舍樓層

2019-10-08 10:43聯合報 記者馮靖惠／台北報導

台灣師範大學在學生會的推動、性平會的決議下，擬規畫下學年起在公館校區學七舍二樓推...
台灣師範大學在學生會的推動、性平會的決議下，擬規畫下學年起在公館校區學七舍二樓推行性別友善宿舍。圖／取自台師大網站
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跨性別族群住宿權益問題討論多年，清大、國北教大等校陸續興建「同棟不同層」的男女混宿，台灣大學新宿舍也將有性別友善區域。台灣師範大學證實規畫了性別友善樓層最快109學年度實施，可望成為全台大學第一個有「男女同樓層」的宿舍。

大學學生宿舍多數仍以「生理性別二分」，造成跨性別的學生經常感受到不友善的經驗。跨性別指的是生理性別與自己認同性別不同，比如一個人生理男性，認同自己的性別是女性，又或著出生是生理女性，認同自己的性別是男性。近年跨性別學生要求依性別認同使用校園空間的呼聲越來越高，過去討論多集中在友善廁所的設立，住宿討論較少。

以「心理性別而非生理性別去區分宿舍」，就是性別友善宿舍的其中一種想像。台灣師範大學在學生會的推動、性平會的決議下，擬規畫下學年（明年8月）起，在公館校區學七舍二樓推行性別友善宿舍，新增成為獨立於現有選項之外的新舍別，預計於本學期送交總務會議審理，若順利通過將於109學年度實施，宿管中心近期也將至各宿舍期初會員大會說明草案內容，收集住宿生的看法與建議。

台師大總務長米泓生表示，將規畫「男女同樓層、男女分房」的性別友善樓層，由管制電梯分流的方式管控人員進出，會有統一使用的男生電梯，要上性別友善宿舍，可走樓梯至二樓，也可以搭男生專用電梯。同時增訂性別友善宿舍的會客規定於一樓會客。如果學生堅持要再加裝門禁，為可選擇性的配套措施。

米泓生說，未來床位分配比例，不會受性別友善宿舍制度影響，在填寫宿舍志願時，也會新增「學七舍二樓」的志願別選項，同時將公布「友善宿舍申請注意事項及同意書」，依據「法定性別」分配宿舍寢室。米泓生表示，希望性別友善樓層的住宿生於公共空間衣著整齊，勿裸露上半身或其他不雅行為，尊重其他住宿生。

米泓生說，10月9日將舉辦說明會，說明會的發起單位為學生會，總務處會出席向學生說明。校方無既定立場，具體規畫會尊重公聽會上大家的看法。

另外，台大也預計在辛亥路興建的宿舍規畫性別友善樓層，台大學務長沈瓊桃說，該規畫案目前由台北市政府審議中，預計三年半後完工，採取男女同樓層混宿。學生可自由選擇要住單一性別樓層或是不分性別混宿樓層。等到市政府通過建案規畫之後，才會做細部的規畫。

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