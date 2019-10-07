經濟部商品影像辨識競賽 元智資工囊括3獎項

2019-10-07 22:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／即時報導



桃園市元智大學資工系「視覺系統實驗室」團隊研究生王琮雄、陳彥丰、梁澤洲與唐士閎，在資工系教授葉奕成帶領，以及業界合作夥伴游政偉工程師協助下，參加「IDEAS SHOW x AI商品影像AI辨識競賽」，脫穎而出獲得第二名，以及技術應用獎、AWS應用獎，是參賽團隊中，唯一獲得3個獎項的隊伍。

元智大學資工系教授葉奕成表示，全球化時代電子商務進步，台灣的商業服務模式面臨高度挑戰，經濟部協同深耕新創圈多年的IDEAS Show品牌，招募國內具有創意與技術的團隊，在智慧商業舞台上，應用人工智慧技術，來提升國內零售業的技術與競爭力。

以商品辨識為主題，透過亞洲矽谷智慧商業服務應用推動計畫的執行，舉辦「IDEAS SHOW x AI商品影像AI辨識競賽」，期待藉由技術與創意相互切磋與交流的舞台，為我國零售服務激發更多令人驚豔的創新應用。

葉奕成說，元智資工系視覺系統實驗室團隊，在相當有限的時間壓力下，從多種不同的方法切入問題，並在過程中逐漸組合、優化辨識方法，與許多前處理的細節，並以競賽題目為基礎，發想有價值的商業應用。