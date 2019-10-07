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北市40年破爛老屋要價3485萬 網點出背後真正原因

經濟部商品影像辨識競賽 元智資工囊括3獎項

2019-10-07 22:11聯合報 記者張弘昌／即時報導

桃園市元智大學資工系「視覺系統實驗室」團隊研究生王琮雄、陳彥丰、梁澤洲與唐士閎，在資工系教授葉奕成帶領，以及業界合作夥伴游政偉工程師協助下，參加「IDEAS SHOW x AI商品影像AI辨識競賽」，脫穎而出獲得第二名，以及技術應用獎、AWS應用獎，是參賽團隊中，唯一獲得3個獎項的隊伍。

元智大學資工系教授葉奕成表示，全球化時代電子商務進步，台灣的商業服務模式面臨高度挑戰，經濟部協同深耕新創圈多年的IDEAS Show品牌，招募國內具有創意與技術的團隊，在智慧商業舞台上，應用人工智慧技術，來提升國內零售業的技術與競爭力。

以商品辨識為主題，透過亞洲矽谷智慧商業服務應用推動計畫的執行，舉辦「IDEAS SHOW x AI商品影像AI辨識競賽」，期待藉由技術與創意相互切磋與交流的舞台，為我國零售服務激發更多令人驚豔的創新應用。

葉奕成說，元智資工系視覺系統實驗室團隊，在相當有限的時間壓力下，從多種不同的方法切入問題，並在過程中逐漸組合、優化辨識方法，與許多前處理的細節，並以競賽題目為基礎，發想有價值的商業應用。

競賽邀請多名來自人工智慧、零售業，創投與加速器等多面向產官學專家擔任評審與觀賽。葉奕成表示，元智團隊運用最新電腦視覺研究成果順利解題，且兼顧效能與準確度，能在數個商品互相堆疊在一起的各種情境中，進行商品辨識，是團隊能從76個業界與學界聯合團隊中，脫穎而出獲得「第二名」、「技術應用獎」、「AWS應用獎」3個獎項的原因。

經濟部商品影像辨識競賽，元智資工師生團隊，囊括三獎項獲21萬獎金。圖／元智大學提...
經濟部商品影像辨識競賽，元智資工師生團隊，囊括三獎項獲21萬獎金。圖／元智大學提供
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