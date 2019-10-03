親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
核心素養身體學
實驗教育行不行
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

梅花旗／冠軍戰再飆157公里 劉致榮狂拿4大獎

馬俊麟認「感情沒有控制好」 妻對王瞳提告求償400萬

研究所跨領域學習 求職就業很吃香

2019-10-03 18:40台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

104人力銀行副總經理暨人資長鍾文雄指出，數學、資訊、工程等跨領域學習幫學歷鍍金...
104人力銀行副總經理暨人資長鍾文雄指出，數學、資訊、工程等跨領域學習幫學歷鍍金較多。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
分享
跨領域的能力已成為求職最重要的要求，但怎麼「跨」才能加分？104人力銀行3日公布調查，在AI、大數據等科技熱潮下，工程、數理化、資訊學群3領域能為彼此鍍金，而管理學群的邏輯分析，輔以法政背景也很亮眼。大學生可以念輔系，或研究所時可跨領域學習，在企業內可以輪調，就不會被資訊科技的浪潮淘汰。

數資工能互相鍍金

104人力銀行副總經理暨人資長鍾文雄指出，以目前的薪資待遇來看，如果是數學、資訊、工程等跨領域學習，幫學歷鍍金的程度比較多，如果大學是念管理學群、碩士是念財經學群，薪資可以加碼到1萬2~1萬4的水準，很多大學生如果不是念理工科，假設是念法律系的，如果願意加強科技領域，像智慧財產或比較夯的IP經理職缺也不錯。

鍾文雄表示，財經與管理學群的碩士組合相去不遠，選讀工、商相關研究所皆能讓薪水加值，近年智財法、IP經濟盛行，更能在職場上嶄露鋒芒。媒體業則相對不景氣，大傳碩士月薪僅比學士多6,000元，建議可跨域到管理學群，培養行銷、商業相關知識，整合上下游等能力，方能為自己加薪。

而需要碩博士學歷的多是學術研究類，佔45.5%，除大學擔任講師、副教授外，包括中華經濟研究院、台灣經濟研究院、工研院、資策會也需要。生技醫療及工程研發人員，因為台灣將進入5G時代，資訊工程師及軟體工程師也很需要，企業對碩士人才需要邏輯能力、系統思辨能力及創意。

跨領域學習

104人力銀行分析指出，雖然專才的學習對未來有加分，薪資議價程度比較好，但如果大傳直接讀大傳、設計直接讀設計、生科直接讀生科，薪資議價程度還沒有超過1萬元。而在研究所跨入管理學領域，絕對比念同領域研究所要好，因為企業現在比較需要跨領域的人才。

升學也不是唯一的選擇，過去5年在新鮮人職缺裡，只有1.4%需要碩士學歷，哲學或餐旅碩學士差別不大，多跨域修課或累積實習經驗都很推薦。

【更多精采內容，詳見

薪資大學生
【橘世代全新上線】我的人生沒有退休這兩個字！沈春華分享理想熟齡生活

相關新聞

被遺忘的高砂義勇隊 東華大學今分享典藏成果

2019-10-02 11:32

成大登革熱群聚感染 啟動防疫總動員

2019-10-03 13:35

海洋能源實現基地啟用 鎖定黑潮能、溫差能及波浪能

2019-10-03 11:01

嘉義大學百年校慶 師生南下高鐵左營站「快閃」表演

2019-10-02 23:21

嘉大百年校慶 80師生高鐵站「快閃」表演

2019-10-02 23:05

影╱「花甲男孩」作者獲邀 擔任聯合大學駐校作家

2019-10-02 20:40

清大連儂牆遭破壞 學生會硬起來報警

2019-10-02 15:07

「嗶」一下再入校 嘉市1700張數位學生證啟用

2019-10-02 14:08

清大連儂牆遭撕毀 校方：應理性表達意見

2019-10-02 12:50

聲援香港 立委盼教長親到連儂牆感受

2019-10-02 11:57

綠委質疑 反撐港陸生為紅色部隊

2019-10-02 11:51

台大發現黑潮水文結構 有望提升氣候變遷預報精準度

2019-10-02 11:35

中央大學攜愛沙尼亞生科大學 致力遙測技術應用

2019-10-02 11:07

預防聽力衰退有解 雙胞胎兩岸大學生創業創新賽獲金獎

2019-10-01 12:18

撐香港反極權 大學生跨校串聯用人鏈組自由之路

2019-10-01 11:18

嘉南藥大全國健美賽創佳績 候妤慈雙金加身傲視群雌

2019-09-30 13:48

印度在台學生增多 中正大創印度周

2019-09-30 12:51

中山大學連儂牆遭破壞 學生會今天發起「連儂隧道」

2019-09-30 12:47

二專學歷跳考研究所 張力中磨出思辨批判力

2019-09-30 11:07

當大學生不再瘋讀碩士 讀研究所能得到什麼？

2019-09-30 08:39

清大再啟拾穗計畫 多元入學客製學程

2019-09-29 17:36

頂大實驗教育夯 清交招生人氣旺

2019-09-29 13:10

考10分可上大學 黃昆輝：高等教育平庸化恐動搖國本

2019-09-29 11:05

中山大學「西灣談共學」倡共學精神與議題反思

2019-09-28 20:21

馬來西亞國際廚藝賽 嘉南大學首度參賽就為國爭光

2019-09-28 10:27

經濟系辦迎新營隊 清大又爆3人確診A型流感

2019-09-27 21:24

中央大學啟用「白色能源屋」 成新打卡熱門景點

2019-09-27 16:39

北大國慶金釵金帥外語強 平均多益成績850分

2019-09-27 13:44

影／熱情微笑親切服務 臺北大學親善團國慶迎賓

2019-09-27 11:33

影／銘傳國慶金釵亮相 化身救護先鋒

2019-09-27 11:31

影／明星臉桂綸鎂、吳慷仁 銘傳國慶金釵金帥今亮相

2019-09-27 10:55

e化交通大學 掃碼支付繳費

2019-09-27 00:20

弘光科大研發「電競珍珠飲」 盧秀燕試喝稱讚

2019-09-27 00:03

台師大國文系 必修降６學分

2019-09-26 23:29

台師大國文系必修降6學分 師疑跟進文言文比率調降

2019-09-26 21:47

保障多元表意自由 文大設學聲牆讓師生發聲

2019-09-26 14:09

在台陸生與反送中港生衝突 蔡總統：不能接受暴力

2019-09-26 12:00

打造智慧校園 交大、玉山銀開發QR Code行動支付系統

2019-09-26 11:02

世新大學撐香港海報遭撕毀 學生會籲理性溝通

2019-09-26 11:01
看更多

熱門文章

中市教育界很怨 當年林佳龍「豪氣」接手國立高中職

2019-10-02 22:38

交大電機指考名額剩4% 教部擬限制科系申請入學占比

2019-10-02 22:06

北一女、建中…5校聯盟開課 1200學生跨校選修

2019-10-02 23:18

一市又兩制！中市國立高中延用舊制 師資更不足

2019-10-02 22:17

嘉義大學百年校慶 師生南下高鐵左營站「快閃」表演

2019-10-02 23:21

108課綱上路 台中17校師資更不足

2019-10-03 00:02

國一女學生寫8項作業到凌晨 網友嘆「現在小孩好辛苦」

2019-10-03 16:43

高中選修細分學群又牽連考招 立委：限制生涯探索

2019-10-02 22:46

大學招生 各系個人申請名額 教部首設上限

2019-10-02 23:55

訂申請入學名額上限又大開例外 學者批教部沒膽量

2019-10-03 14:33

校車要男女分開坐 人本調查三成國高中生被「禁愛」

2019-10-03 10:56

老師結合PaGamO 他上國文課不再「放空」

2019-10-03 12:02

看問題／中市教育人財兩缺 各校心苦自力救濟

2019-10-03 00:12

教部補助偏鄉生參加營隊 招聯會：沒參加也不會吃虧

2019-10-02 22:07

台大牙醫條款？ 招聯會：明年起繁星增額不扣指考名額

2019-10-03 16:49

不厭其煩將學生從酒店勸回校園 教官獲菁師獎殊榮

2019-10-03 12:19

影╱「花甲男孩」作者獲邀 擔任聯合大學駐校作家

2019-10-02 20:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top