研究所跨領域學習 求職就業很吃香

2019-10-03 18:40 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



104人力銀行副總經理暨人資長鍾文雄指出，數學、資訊、工程等跨領域學習幫學歷鍍金較多。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 跨領域的能力已成為求職最重要的要求，但怎麼「跨」才能加分？104人力銀行3日公布調查，在AI、大數據等科技熱潮下，工程、數理化、資訊學群3領域能為彼此鍍金，而管理學群的邏輯分析，輔以法政背景也很亮眼。大學生可以念輔系，或研究所時可跨領域學習，在企業內可以輪調，就不會被資訊科技的浪潮淘汰。

數資工能互相鍍金

104人力銀行副總經理暨人資長鍾文雄指出，以目前的薪資待遇來看，如果是數學、資訊、工程等跨領域學習，幫學歷鍍金的程度比較多，如果大學是念管理學群、碩士是念財經學群，薪資可以加碼到1萬2~1萬4的水準，很多大學生如果不是念理工科，假設是念法律系的，如果願意加強科技領域，像智慧財產或比較夯的IP經理職缺也不錯。

鍾文雄表示，財經與管理學群的碩士組合相去不遠，選讀工、商相關研究所皆能讓薪水加值，近年智財法、IP經濟盛行，更能在職場上嶄露鋒芒。媒體業則相對不景氣，大傳碩士月薪僅比學士多6,000元，建議可跨域到管理學群，培養行銷、商業相關知識，整合上下游等能力，方能為自己加薪。

而需要碩博士學歷的多是學術研究類，佔45.5%，除大學擔任講師、副教授外，包括中華經濟研究院、台灣經濟研究院、工研院、資策會也需要。生技醫療及工程研發人員，因為台灣將進入5G時代，資訊工程師及軟體工程師也很需要，企業對碩士人才需要邏輯能力、系統思辨能力及創意。

跨領域學習

104人力銀行分析指出，雖然專才的學習對未來有加分，薪資議價程度比較好，但如果大傳直接讀大傳、設計直接讀設計、生科直接讀生科，薪資議價程度還沒有超過1萬元。而在研究所跨入管理學領域，絕對比念同領域研究所要好，因為企業現在比較需要跨領域的人才。

升學也不是唯一的選擇，過去5年在新鮮人職缺裡，只有1.4%需要碩士學歷，哲學或餐旅碩學士差別不大，多跨域修課或累積實習經驗都很推薦。

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