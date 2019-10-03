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成大登革熱群聚感染 比照SARS防疫

2019-10-03 13:00中央社 台南3日電

國立成功大學發生登革熱群聚感染，校方今天宣布比照SARS時期要求全校各系館、宿舍啟動進出人員量體溫發燒篩檢，且架設發燒自我通報網站，全面監測追蹤疫情，避免擴散。

成功大學校長蘇慧貞昨天召開登革熱防治會議，成大九大學院院長及行政單位主管全都與會；蘇慧貞要求各系所及單位落實防疫，加強境外學生的防疫宣導，醫學院要對初到台灣的境外生進行血液篩檢，成大醫院護理師也要追蹤、持續照護4名染病的學生。

成大主任秘書李俊璋表示，成大已配合台南市政府衛生局進行大規模抽血篩檢及疫調，確認感染來自於1名住在勝利校區宿舍的學生境外移入；5天來出現的4名病例，學生都是不同系所，也不在同一個教室上課，研判是在室外感染。

他說，這次校區境外移入的登革熱疫情，是較特殊的第三型，成大宿舍及系所都已設置發燒篩檢站，只要有師生出現發燒，就會要求第一時間到成大醫院急診處接受快篩。

成大衛生保健組長王琪珍表示，衛保組已架設雲端通報系統，即日起凡進入各系館、宿舍人員一律要量測體溫，管理人員每天下午都要通報有無發燒個案，相關資料也會回報台南市衛生局。

另外，成大校方已製作「學生發燒自我通報網站」，提供學生自主管理；10月2日至16日期間，各院系以系級為單位，每堂課前要先讓學生觀看中英文對照的登革熱防疫影片，全面防疫。

成大醫院發燒衛生局
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