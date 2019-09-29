親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
實驗教育行不行
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

不斷更新／米塔颱風侵台！彰縣率先宣布明日正常上班課

恰恰引退／周美青當獻花嘉賓 還送恰恰親筆卡片

清大再啟拾穗計畫 多元入學客製學程

2019-09-29 17:36台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

《拾穗計畫》是為擴大學生多元背景，選拔具特殊才能、經歷或成就之學生就讀清華。（p...
《拾穗計畫》是為擴大學生多元背景，選拔具特殊才能、經歷或成就之學生就讀清華。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
分享
清華大學再啟特殊選才《拾穗計畫》！為擴大學生多元背景，具有特殊才能、經歷或成就之學生，難以現行方式鑑別其真實能力。生科系教授29日於說明會表示，《拾穗計畫》除傳統輔系、雙主修外，增開跨領域、客製化、實驗教育等多元方案，且不分系學院大一便可規劃學程。

《拾穗計畫》之宗旨

《拾穗計畫》招生宗旨為招收具特殊才能、優良行為，或逆境向上且具強烈學習熱誠者，且可能無法透過現行招生管道入學之學生，或現行招生管道相對不利，具單一學科能力天賦、雙語或多語能力、特殊專長、創新能力、領導、公益楷模、學術活動及各領域具卓越潛能或優良行為，或具備不同教育資源背景如SAT等。

對以術科能力入學者如圍棋、滑冰、西洋棋等，有輔導措施（教學發展中心）、生活照顧與心理輔導。還有獎助學金如旭日獎學金、原民生學金、還願獎學金等。《清大旭日計畫》的法源為教育基本法第4條，因為經濟弱勢生也是學測、指考弱勢生，採中低收入戶與身心障礙生優先錄取制度，可獲得旭日獎助學金。

跨領域、客製化學程

拾穗學子入學後的選擇也多元，清華學院學士班（大一不分系）依學生志向及興趣，升大二時分流至各學系班，無成績限制、不怕擋修。除傳統輔系、雙主修外，還可選擇《客製化學程》：如結合電機、物理、生命科學的學程，僅限特殊選才管道入學學生申請，在入學後的第2個學期申請，畢業後的學位可以自己定義。

《跨領域學習》（雙專長），分「專長學程」（約29~69學分，各院系提供），及已有的9個「專長學程」（約15學分），包括創業、設計、法律、傳媒、藝術、教育知能、AI與應用基礎、進階、人文社會副修等，可規劃1系上專長+1系外專長，獲得如生科第1、材料第2專長的畢業證書。或1系上專長+2系外學分學程。

【更多精采內容，詳見

指考圍棋

相關新聞

考10分可上大學 黃昆輝：高等教育平庸化恐動搖國本

2019-09-29 11:05

頂大實驗教育夯 清交招生人氣旺

2019-09-29 13:10

中山大學舉「西灣談共學」倡共學精神與議題反思

2019-09-28 20:21

馬來西亞國際廚藝賽 嘉南大學首度參賽就為國爭光

2019-09-28 10:27

經濟系辦迎新營隊 清大又爆3人確診A型流感

2019-09-27 21:24

中央大學啟用「白色能源屋」 成新打卡熱門景點

2019-09-27 16:39

北大國慶金釵金帥外語強 平均多益成績850分

2019-09-27 13:44

影／熱情微笑親切服務 臺北大學親善團國慶迎賓

2019-09-27 11:33

熱門文章

考10分可上大學 黃昆輝：高等教育平庸化恐動搖國本

2019-09-29 11:05

台灣將成立「實驗大學」 兩年了未有單位申請

2019-09-29 10:32

頂大實驗教育夯 清交招生人氣旺

2019-09-29 13:10

中山大學舉「西灣談共學」倡共學精神與議題反思

2019-09-28 20:21

新北女師赴嘉義山區教學 帶學生訪90歲「腦丁」

2019-09-29 14:51

技職不重專業 黃昆輝：高教平庸化

2019-09-29 15:19

清大再啟拾穗計畫 多元入學客製學程

2019-09-29 17:36

教部1.1億助弱勢生代收代辦費 逾30萬人次受惠

2019-09-29 12:02

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top