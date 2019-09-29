清大再啟拾穗計畫 多元入學客製學程

2019-09-29 17:36 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



《拾穗計畫》是為擴大學生多元背景，選拔具特殊才能、經歷或成就之學生就讀清華。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 清華大學再啟特殊選才《拾穗計畫》！為擴大學生多元背景，具有特殊才能、經歷或成就之學生，難以現行方式鑑別其真實能力。生科系教授29日於說明會表示，《拾穗計畫》除傳統輔系、雙主修外，增開跨領域、客製化、實驗教育等多元方案，且不分系學院大一便可規劃學程。

《拾穗計畫》之宗旨

《拾穗計畫》招生宗旨為招收具特殊才能、優良行為，或逆境向上且具強烈學習熱誠者，且可能無法透過現行招生管道入學之學生，或現行招生管道相對不利，具單一學科能力天賦、雙語或多語能力、特殊專長、創新能力、領導、公益楷模、學術活動及各領域具卓越潛能或優良行為，或具備不同教育資源背景如SAT等。

對以術科能力入學者如圍棋、滑冰、西洋棋等，有輔導措施（教學發展中心）、生活照顧與心理輔導。還有獎助學金如旭日獎學金、原民生學金、還願獎學金等。《清大旭日計畫》的法源為教育基本法第4條，因為經濟弱勢生也是學測、指考弱勢生，採中低收入戶與身心障礙生優先錄取制度，可獲得旭日獎助學金。

跨領域、客製化學程

拾穗學子入學後的選擇也多元，清華學院學士班（大一不分系）依學生志向及興趣，升大二時分流至各學系班，無成績限制、不怕擋修。除傳統輔系、雙主修外，還可選擇《客製化學程》：如結合電機、物理、生命科學的學程，僅限特殊選才管道入學學生申請，在入學後的第2個學期申請，畢業後的學位可以自己定義。

《跨領域學習》（雙專長），分「專長學程」（約29~69學分，各院系提供），及已有的9個「專長學程」（約15學分），包括創業、設計、法律、傳媒、藝術、教育知能、AI與應用基礎、進階、人文社會副修等，可規劃1系上專長+1系外專長，獲得如生科第1、材料第2專長的畢業證書。或1系上專長+2系外學分學程。

【更多精采內容，詳見 】