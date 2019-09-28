陸客毀中山大連儂牆 學生會號召撕一貼百反制

2019-09-28 14:20 中央社 高雄28日電



國立中山大學校內「連儂牆」昨天遭陸客撕毀，中山大學學生會昨晚發文指出，要學習香港人「撕一貼百」精神，30日起要把西子灣隧道變成「連儂隧道」，繼續力挺香港「反送中」。

行政院副院長陳其邁今天上午在高雄巨蛋出席「總統盃全國太極拳錦標賽」開幕典禮對此接受媒體聯訪表示，政府的態度非常清楚，台灣是一個自由、民主的國家，言論自由在台灣受到高度保障，假如有任何暴力或違法行為，政府絕不寬貸。

陳其邁指出，我們要再三強調，歡迎所有旅客，包括中國旅客來台灣旅遊，體驗台灣的風景及自由的氣味，但假如涉及違反台灣法律的事情，還是要依法行政。

不公開社團「中山大小事」臉書（facebook）昨天流出一段影片，一對中國籍夫妻帶著一名小男孩見中山大校內理工長廊公布欄上貼有聲援香港的便條紙，當場動手撕下欄上紙條，遇校內學生勸阻還回嘴「他可以貼為什麼我不能撕」、「（牆上）沒寫不能撕啊」。

事件曝光後，中山大學學生會昨晚發文指出，「他們撕了我們一面牆，我們就貼滿一個隧道」，30日（下週一）起歡迎同學以言語、繪畫等形式，布滿校內西子灣隧道，讓經過的民眾以不同方式看香港。

文中提到，台灣與香港同樣都遭受獨裁中國的壓迫，破壞「連儂牆」的行徑，這是對自由民主的踐踏，因此此舉不只是聲援香港，更是守護台灣，「中山大學學生會邀請您，一起堅守自由」，呼籲大家響應貼爆「連儂牆」。

網友們回應，「學弟妹加油，身為香港校友感謝你們」、「加油~孩子們」、「以身為中山人為傲」、「我有回高雄的理由了」、「在別人的國家，真的要尊重別人」、「好樣的，不是軟柿子」、「專程過去給你貼好貼滿」。

中山大學對此指出，台灣尊重民主也懂得互相尊重，不管是中國人、香港人或是世界各國的人，都可以是好朋友，但如果不尊重他人，恣意做違反法律的事情，校方會依法處理，昨天這件事已觸犯毀損罪，校方將協助學生蒐證提告。