大葉大學風電訓練中心啟用 教學機艙首亮相

2019-09-26 16:43 中央社 彰化26日電



彰化大葉大學與離岸風電商沃旭能源合作的風電研究與教育訓練中心今天啟用，超過百萬的教學用機艙也首度亮相；校方指出，參與學程的學生經甄選，將可以前往歐洲的風場實習。

彰化大葉大學的風電研究與教育訓練中心今天正式啟用，參與啟用儀式的貴賓有大葉大學校長梁卓中、沃旭能源公司亞太區運維總監陽森（AndreasMunk-Janson）以及大葉大學工學院長陳郁文等人，都參加了今天的訓練中心啟用儀式。

大葉大學校長梁卓中致詞說，離岸風電學徒計畫招生的是工學院一年級的新生，前3年學校安排包含機械、電子以及工程等領域的課程，也在學校的教育訓練中心進行實務訓練，到了三年級和四年級的時候，再選出表現優異的學生，安排前往國外的離岸風場實習。

大葉大學工學院長陳郁文接受中央社記者採訪時指出，為了培育離岸風力運輸運維人才，校方和離岸風電業者合作推動離岸風電學徒制，目前大一已有20多名學生報名學程，不過參加的學生除了多益英語測驗要有750分以上，學業成績也有要求，才能前往國外的風場實習。

大葉大學電機工程學系主任陳雍宗受訪表示，規劃課程前，學校曾前往英國考察國外離岸風電學徒制推動的情形，也在沃旭能源的協助下，引進價值超過百萬的教學用機艙，讓學生能熟悉離岸風機內和發電以及傳動系統，有實作的機會。

沃旭能源公司則指出，入選離岸風電學徒制的大三大四學生，除了享有學雜費等補助外，也會安排前往歐洲已在運轉的風場實習，同時參與大彰化離岸風場風機保養維修的實習工作，畢業後也能投入離岸風電產業，在彰化工作。