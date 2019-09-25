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碩博生首度求職 逾5成遇困難

2019-09-25 23:39聯合報 記者潘乃欣／台北報導

勞動部調查，碩博生找第一份工作，五成六遇到困難。圖／聯合報系資料照片
勞動部調查，碩博生找第一份工作，五成六遇到困難。圖／聯合報系資料照片
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勞動部最新的青年調查指出，碩博生找第一份工作遇困難，及認為自己經歷不足、不會撰寫履歷面試技巧不足的比率，都高於其他學歷。

東海大學就業輔導室分析，碩博生對首份工作的期望待遇高，年紀又比別人大，焦慮感較深。一○四人力銀行從企業主的角度表示，產業願給碩博生的薪資較高，但徵才把關也嚴格，建議碩博生求職時，多強調自己執行研究的經驗和外語能力。

勞動部一○七年底執行十五至廿九歲青年勞工就業狀況調查顯示，碩士以上畢業生初次尋職遇困難的比率達五成六。他們表示自己「不會寫履歷、面試技巧不足」比率達二成二，是所有學歷中最高，比大學畢業生高出四個百分點。三成三碩博生表示自己「經歷不足」，也居各學歷之冠。

東海大學就業輔導室副主任蔡家幸說，越來越多學生打算一路念到碩士再工作，難免疏於提升自我求職技巧。取得學歷後，又因年紀較大，對薪資的期望也比大學生高，更易在求職時碰上困難。

蔡家幸說，學生常到出社會前才做就業準備，東海因此把職涯輔導融入到各院系，安排ＥＭＢＡ校友擔任業師，協助接軌職場。宿舍安排也按學生志趣興趣，區分為藝術村、國際村等，希望從校園生活著手，養成學生思索職涯、練習職場人際應對進退的習慣。

一○四人力銀行人資長鍾文雄說，根據一○四會員資料，企業給碩博畢業生平均起薪為四萬八千元，大學生僅三萬兩千元。企業給薪高也意味要求高，無論是面試時的把關，或到職後的工作標準，都希望碩博生能有更好表現。

求職勞動部面試履歷薪資職場

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