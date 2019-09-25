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每月補助博士生4萬 科技部祭利多吸引學生深造

2019-09-25 14:53中央社 台北25日電

科技部日前祭出每月新台幣4萬元的博士生補助計畫。科技部長陳良基表示，人才培育需要時間，公布這項計畫後，許多學生表示支持，並表達繼續深造的意願。

科技部長陳良基。記者杜建重／攝影
科技部長陳良基。記者杜建重／攝影
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陳良基今天上午赴立法院教育及文化委員會備詢，進行科技部的業務報告。

國民黨立委柯志恩今天質詢時指出，台灣人才外流嚴重，而且碩士生與博士生的薪資差異不大，降低了念博士班的誘因。目前科技部編列預算，每年獎勵名額300名優秀博士生，提供為期4年、每月4萬元獎學金，藉此支持博士生並期望未來成為台灣的高專人才。不過受補助的博士生如果沒有取得學位，這筆補助經費也不會被追討，應該要檢視這筆預算的成效。

陳良基備詢的時候提到，科技部提出這項補助計畫的時候，收到不少學生的回覆，表示在這項計畫的支持之下，增加了就讀博士班的誘因。而科技部也會持續支持這些優秀博士生，解決他們的問題。

柯志恩進一步指出，108年度全台灣有多個系所核定招生人數為0，其中不乏與人工智慧AI產業有關的系所，包含台灣大學的電機工程學系資訊安全碩士班、資訊工程學系人工智慧碩士班與成功大學智慧科技碩士學位學程等，這是非常嚴重的問題，呼籲科技部能夠重視。

教育部官員向中央社記者證實，108年教育部核定49個碩士班、37個博士班，招生人數為0，不過他說明，核定為0不代表招生人數為0。他解釋，核定招生人數為0的狀況可能是該系所主要招收境外學生，或是該系所的招生是專案辦理，例如跟中研院合作進行國際招生。由於核定資料並未包含境外學生，因此在表單上呈現為0。實際的招生人數要以各學校最終統計為準

陳良基補充說明，人才培育是需要時間長期深耕，而科技部的方向也獲得行政院的支持，因此明年的科研預算增加新台幣40億元，這也是非常重要而且不容易。

科技部博士生碩士陳良基

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