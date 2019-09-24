宿舍改造潮 大學招生添「住」力

2019-09-24 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中報導



中部大學近年吹起一波宿舍「全能改造」風潮，東海、中興、逢甲大學分別幫學生宿舍拉皮、更換內裝；各校都說，現在孩子生得少，家長在意居住品質，早期「只要能住就好」，現在要有「公設」，交誼廳、廚房、健身房…衛浴文青風，設備一應俱全。

中興大學終結宿舍1678張水泥床，第4棟男生宿舍改造昨完工入厝，繼北歐風、日式風、居家風之後，義齋走「文青風」。記者喻文玟／攝影 分享 facebook

最老舊的中興大學宿舍，歷時4年斥資1.3億元汰換1400張水泥床，重新打造「北歐風、和風、居家風、文青風」4種風格，還有「馬卡龍造型」花台。

興大校長薛富盛說，目前女宿2270床、男宿2025床，興大二村男宿今年底完工，再增1216個床位，學生可根據自己喜愛風格填志願抽籤；還有一棟「信齋」仍是水泥床，床位數較多，將分年、分層裝修。

逢甲大學福星校區宿舍也剛翻新，全新打造「文青風」，嶄新、亮麗照片還登上總統蔡英文臉書，「有客廳、廚房很溫馨！」「看起來都像是網美照呢！」連總統都大讚宛如「文創青旅」。

逢甲學務長林良泰說，學生宿舍分校內宿舍、校外包租宿舍，共4942個床位，時代演變孩子生得少，家長在意「居住品質」，多數孩子第一次離家，讓學生回宿舍有「家的感覺」，增加認同感可穩定就學。

林良泰分析，各大學汰舊換新、新建宿舍，拚招生是原因之一；另主要因素是「安全考量」。早期宿舍破舊，學生都想外宿，增加經濟負擔，公共安全風險增加，學校主動升級並增加宿舍床位，校方、家長、學生安心是三贏。

東海大學近年也把住宿變有趣了！前年規劃10大主題村，共2000個床位，學生可根據興趣選志願，與志同道合的朋友住一起，各主題村有藝術村、博雅村、創新創業村、國際村、學而村、路思義村…等，各有交誼空間、廚房、健身房，收費每學期9200元至1.2萬元之間。