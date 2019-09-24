親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
實驗教育行不行
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

宿舍改造潮 大學招生添「住」力

2019-09-24 23:39聯合報 記者喻文玟／台中報導

中部大學近年吹起一波宿舍「全能改造」風潮，東海、中興、逢甲大學分別幫學生宿舍拉皮、更換內裝；各校都說，現在孩子生得少，家長在意居住品質，早期「只要能住就好」，現在要有「公設」，交誼廳、廚房、健身房…衛浴文青風，設備一應俱全。

中興大學終結宿舍1678張水泥床，第4棟男生宿舍改造昨完工入厝，繼北歐風、日式風...
中興大學終結宿舍1678張水泥床，第4棟男生宿舍改造昨完工入厝，繼北歐風、日式風、居家風之後，義齋走「文青風」。記者喻文玟／攝影
分享

最老舊的中興大學宿舍，歷時4年斥資1.3億元汰換1400張水泥床，重新打造「北歐風、和風、居家風、文青風」4種風格，還有「馬卡龍造型」花台。

興大校長薛富盛說，目前女宿2270床、男宿2025床，興大二村男宿今年底完工，再增1216個床位，學生可根據自己喜愛風格填志願抽籤；還有一棟「信齋」仍是水泥床，床位數較多，將分年、分層裝修。

逢甲大學福星校區宿舍也剛翻新，全新打造「文青風」，嶄新、亮麗照片還登上總統蔡英文臉書，「有客廳、廚房很溫馨！」「看起來都像是網美照呢！」連總統都大讚宛如「文創青旅」。

逢甲學務長林良泰說，學生宿舍分校內宿舍、校外包租宿舍，共4942個床位，時代演變孩子生得少，家長在意「居住品質」，多數孩子第一次離家，讓學生回宿舍有「家的感覺」，增加認同感可穩定就學。

林良泰分析，各大學汰舊換新、新建宿舍，拚招生是原因之一；另主要因素是「安全考量」。早期宿舍破舊，學生都想外宿，增加經濟負擔，公共安全風險增加，學校主動升級並增加宿舍床位，校方、家長、學生安心是三贏。

東海大學近年也把住宿變有趣了！前年規劃10大主題村，共2000個床位，學生可根據興趣選志願，與志同道合的朋友住一起，各主題村有藝術村、博雅村、創新創業村、國際村、學而村、路思義村…等，各有交誼空間、廚房、健身房，收費每學期9200元至1.2萬元之間。

宿舍文青逢甲大學

相關新聞

2020全球大學就業力排名 台大上升25名

2019-09-24 17:21

擺脫全國最爛宿舍 興大4年「終結」1678張水泥床

2019-09-24 21:26

終結水泥床 興大男宿舍變文青好宅

2019-09-24 23:35

影／「因為家暴，我得了影展首獎」 她錄下父母爭吵聲創作得獎

2019-09-24 18:56

提早過教師節 大同校友學生合體掌廚「辦桌」獻師

2019-09-24 18:20

亞洲第一！台大公衛加入ASPPH 籲政府設立公衛師證照

2019-09-24 11:19

海外實習夯！畢業即就業 玄奘大學推動日本海外實習課程

2019-09-24 11:12

不怕少子化 南華增生死學博班 文大培養洗錢防制師

2019-09-23 23:50

中央大學 明年8月首設「太空系」

2019-09-23 23:29

少子化海嘯 明年105大學系所消失

2019-09-23 14:22

新興系所逆勢崛起 有大學培育洗錢防制師

2019-09-23 14:16

長榮大學日式庭園啟用 展現日本風情

2019-09-23 14:04

靜宜校友何思穎 到非洲幫忙翻轉貧窮

2019-09-23 11:10

不畏少子化 南華增生死學博班、文大培養洗錢防制師

2019-09-23 09:13

獨／少子化大海嘯 明年105個大學系組停招、裁撤

2019-09-23 09:09

這12類科系 念了碩士至少加薪1.1萬

2019-09-23 07:51

法律系畢月薪4.5萬 跨領域多念這個變7.5萬

2019-09-23 07:39

設原民大學「可行」？原民會評估

2019-09-23 00:24

培育原民師資 「拿回教育話語權」

2019-09-23 00:20

原民學生易遭標籤化 學者憂心影響讀原民大學意願

2019-09-22 22:18

台灣第一所國立原民大學設立評估中 招生擬不限原民

2019-09-22 22:10

台大首設「傅鐘獎學金」每人1年20萬留才

2019-09-21 00:19

AI能斷家務事？ 清大開發預判系統

2019-09-20 23:52

交大志工團 柬埔寨蓋房印度課輔

2019-09-20 23:49

創新高！美國大學生畢業就揹債 去年平均欠90萬元學貸

2019-09-20 15:19

台師大國文改革 教閱讀、思辨、寫作

2019-09-20 13:56

獎學金留才？清交大：體制鬆綁否則很難

2019-09-20 13:56

南華學生創意無限 彩墨新人賞抱走大獎

2019-09-20 13:55

搶優秀高中生 台大每人每年獎20萬

2019-09-20 13:55

學生書寫表達能力弱 東吳也要改革大一國文

2019-09-20 12:40

台師大率先改革 大一必修國文將改「中文閱讀思辨」等

2019-09-20 12:07

服務學習無國界 交大生暑期赴柬埔寨與印度蓋房、授課

2019-09-20 11:59

台大祭獎學金拔尖 清大：台灣難與國外頂大比錢多

2019-09-20 11:13

AI能斷家務事？清大首開發監護權判決預測系統

2019-09-20 11:06

高中生出走到國外 台大祭一年20萬獎學金留才

2019-09-20 10:58

楊牧現身學術研討會 學者以詩歌為文學巨擘祝壽

2019-09-19 13:47

北科大攜手美國UC 創雙聯學制新方案

2019-09-19 12:41

反送中引發港生、陸生校園衝突 校方：雙方已握手言和

2019-09-19 12:36

海大馬祖校區揭牌 馬祖高等教育立下新里程碑

2019-09-19 12:18
看更多

熱門文章

僑光科大校長兒「神速」取得學士碩士 教育部重罰50萬

2019-09-24 17:34

擺脫全國最爛宿舍 興大4年「終結」1678張水泥床

2019-09-24 21:26

專訪／教改讓補習變本加厲 他們寧願在家自學

2019-09-24 07:09

2020全球大學就業力排名 台大上升25名

2019-09-24 17:21

專訪／沒有考試、成果展…和平實小重學習歷程 學生樂：這裡不一樣！

2019-09-24 10:28

他捨成功高中讀開平餐飲 轉學兩次立志當調飲師

2019-09-24 15:49

專訪／用魔術方塊翻轉世界 清大李孟一：對學習負所有責任

2019-09-24 12:03

實驗教育參與人數大爆發 學者提醒「二高一低」

2019-09-24 10:59

亞洲第一！台大公衛加入ASPPH 籲政府設立公衛師證照

2019-09-24 11:19

升學向上銜接 「實驗大學」行不行？

2019-09-24 10:58

返校日很恐怖？文化大學廣告系公布「七大厭世排行榜」

2019-09-24 18:18

國中會考試務改台師大心測中心統籌 目標零缺失

2019-09-24 16:32

海外實習夯！畢業即就業 玄奘大學推動日本海外實習課程

2019-09-24 11:12

嘉義市新課綱辦公室成立 邁入教育新紀元

2019-09-24 16:09

教育部：大學招生參採內容是選才方向 非逐科比序

2019-09-24 17:08

影／「因為家暴，我得了影展首獎」 她錄下父母爭吵聲創作得獎

2019-09-24 18:56

台科大學生用化學反應式打造「愛鏈」 獲趣味競賽冠軍

2019-09-24 16:02

雙語國際化夯 高中境外生十年成長5.7倍

2019-09-24 11:52

專訪／學生提案讓你去TRY 清大蘇寄偉：自由發展 才知最後結果

2019-09-24 11:57

揮別水泥床 興大第4棟男宿文青風登場

2019-09-24 18:47

專訪／毫不起眼卻蘊藏生命力 讓孩子一眼就愛上的種籽實小魅力何在？

2019-09-24 10:32

為學生和黑道談判、給學生10年保固 58人獲菁師獎

2019-09-24 18:53

北市77所校園夜間不開燈 民眾抱怨得「摸黑」運動

2019-09-24 18:57

偏遠小校師資臥虎藏龍 廣興國小獲教學卓越金質獎

2019-09-24 13:43

專訪／無界塾謝忠瑋：實驗教育最大挑戰 老師如何帶領學生認識自己

2019-09-24 10:30

才剛開學…竹縣國小水痘群聚1班 昨緊急停課

2019-09-24 17:46

2019教育創新100／文化國小沉浸式英語課 讓孩在真實情境中學習

2019-09-24 16:43

堅持不放手！竹縣東興國中奪全國拔河雙冠軍獲表揚

2019-09-24 15:20

你是忘記還是根本沒念？ 教部小編秀26考古題考網友

2019-09-25 00:35

實驗教育十大Q&A 哪間學校畢業前須爬完五座百岳？

2019-09-24 14:29

教團憂多元選修「不多元」 呈現城鄉差距

2019-09-24 10:51

第八屆「教育大愛菁師獎」頒獎典禮 馬英九出席頒獎

2019-09-24 18:01

萬能科大楊繡禎奪麵包製作冠軍 有機會參加明年亞洲賽

2019-09-24 12:28

會考生活英語／【節慶篇】 教師節

2019-09-24 17:10

提早過教師節 大同校友學生合體掌廚「辦桌」獻師

2019-09-24 18:20

實驗，教育行不行？選出最愛報導 填問卷抽好獎

2019-09-24 14:25

教團憂多元選修納大學考招 招聯會：非門檻

2019-09-24 15:07

北港農工首開無人機課 培育更多現代智慧新農

2019-09-24 16:33

開平餐飲學校炸珍奶 中點教學餐廳亮相

2019-09-24 18:49

學生挺反送中校園燒五星旗 義守大學澄清未處分

2019-09-24 22:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top