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揮別水泥床 興大第4棟男宿文青風登場

2019-09-24 18:47中央社 台中24日電

國立中興大學今年完成第4棟男生宿舍改造工程，主打文青風，黑板牆，原創插畫貼圖穿梭在寢室、公共空間，為住宿生活增添趣味，興大4年來也終結1678張宿舍水泥床。

中興大學進行男生宿舍改造工程，今天舉辦「文青好宅義起來」義齋入厝活動，興大校長薛富盛、副校長周至宏、主秘林金賢與學務長蘇武昌共同拉開宿舍大門的紅緞帶，開啟男宿新氣象，發送200份小禮物給住宿生。

中興大學現有5棟樓宿，依序命名為仁齋、義齋、信齋、禮齋、智齋，皆為民國65至69年間興建，距今已有40年屋齡。每房約4.8坪，4人一間，舊式的內裝設計，包含上下舖的水泥床、全室共用的書桌，已不符現代智慧化建築的要求。

105年起，興大每年逐棟改造男宿，汰換1400張水泥床，今年同時改建女宿勤軒278張水泥床，公共空間與寢室設備全面升級，包含櫥櫃收納、書桌設計等更貼近使用者需求，室外花台也重新打造為馬卡龍造型。

薛富盛表示，他上任後已完成4棟男宿、1棟女宿改造升級。同時為因應學生的住宿需求，女宿誠軒也在今年啟用，增加988個床位，興大二村男宿則預訂在今年年底完工，會再增加1216個床位。

同時住過新舊義齋的大三生吳同學表示，以往書桌為4人共用一長桌，現改為床舖在上，書桌在下的設計，較有獨立的個人空間，且櫥櫃空間與書桌台面都加大，在有限的坪數內極大化使用空間，而浴室改為乾濕分離，使用也更為便利。

宿舍中興大學

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