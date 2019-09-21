台大首設「傅鐘獎學金」每人1年20萬留才

2019-09-21 00:19 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北報導



台灣大學今年首度設立「傅鐘獎學金」，每人每年二十萬元，最多給五年一百萬元。記者杜建重／攝影 分享 facebook

我國高中畢業生出國升學人數創七年來新高。為留住優秀高中生，台灣大學今年首度設立「傅鐘獎學金」。根據台大規畫，將依大一學測成績等指標選出獎助生，每人每年二十萬元的傅鐘獎學金，最多給五年一百萬元，共七十名大一生可獲得獎助。

教育部二○一二年開始統計高中生出國念書人數，當年共八五八人，之後逐年增加，去年增至二一六三人，七年成長一點五倍。台大數學系主任崔茂培說，今年數學系開學前，就有四名新生休學，原因是申請到美國的頂尖大學。

台大教務長丁詩同說，全球都在搶優秀學生，傅鐘獎學金由各學院分配名額，依大一生的學測成績等指標選出獎助生，每人每學期獎助十萬元。只要成績維持在系上前百分之十，即可領到畢業；若五年以上學制，如獸醫系、藥學系，最多有一百萬元補助。

丁詩同說，傅鐘獎學金今年規畫較晚，各系開學後才選出獲獎學生；未來會到各高中宣傳，明年起各系老師若在高中找到潛力學生，如奧林匹亞科學競賽得主，就能承諾給予獎學金。但學生學測、指考成績仍須達門檻，或循台大的特殊選才管道入學。

建國中學校長徐建國說，傅鐘獎學金對家境普通或清寒的優秀學生是一大鼓勵也有吸引力；不過，高中畢業生赴香港或國外讀書，也看中當地的全英語教育及未來接軌國際職場的機會。如果真的決定要出國也有錢出國，國內大學很難留人。

清華大學表示，台灣給的獎學金無法和國外比，若要留才應從改善國內高教體質做起；交通大學則說，很多國外頂尖大學，在台灣一考完試後，就祭出全額獎學金搶才。但國內大學還得循學測、指考等指定入學管道，才能確認錄取名單。台灣應思考更多體制鬆綁的可能性，否則很難留住好人才。