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柯文哲未登記總統連署有新解！他說都是中選會電梯害的

創新高！美國大學生畢業就揹債 去年平均欠90萬元學貸

2019-09-20 15:19世界日報 編譯黃秀媛／綜合19日電

2018年獲得學士學位的美國大學畢業生，平均積欠大約2萬9200元（約台幣90萬...
2018年獲得學士學位的美國大學畢業生，平均積欠大約2萬9200元（約台幣90萬元)學生貸款債務，創下歷來最高峰。 圖／ingimage
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2018年獲得學士學位的美國大學畢業生，平均積欠大約2萬9200元（約台幣90萬元)學生貸款債務，創下歷來最高峰，比前一年畢業生平均積欠2萬8650元(約台幣88萬元)高出大約2%。

大學入學和成功研究協會 (TICAS)的新報告指出，各地區學債相去很大，在東北部舉債上大學的學生平均債務最重，西部最輕。康州的大學畢業生欠的學債最多，平均達到3萬8650元(約台幣119萬元)；猶他州最少，平均1萬9750元(約台幣61萬元)。黑人和低收入家庭學生帶著學債畢業的比率最高。

這些學債約有17%來自通常利率較高，獲得的保障不如聯邦貸款的民間學生貸款。

這份報告也提供一些好消息：學生貸款債務成長減緩，雖然對學費的負擔能力仍是令人關切的迫切問題。

該協會讚許各州對公立大學的投資協助減緩學債成長，雖然數百萬學生還在跟債務掙扎。

美國總額1兆6000億元的學生貸款債務正引發空前熱烈的討論，伊麗莎白‧華倫和桑德斯等民主黨總統參選人都提出廣泛計畫，以消除數十億元計學債，同時大肆降低上大學的費用。

有幾個州立學府推出新的援助計畫，希望為中低收入學生減輕負擔，包括密西根大學和維吉尼亞大學。紐約州為家庭年所得不超過12萬5000元(約台幣387萬元)的居民提供免學費，新墨西哥州最近更提出計畫，讓任何州民免費上公立學府，不論家庭所得高低。

但是，這類計畫也受到批評，宣稱大學學位通常可為一生帶來更高的收入，而為此負擔大約3萬元債務是合理的代價。批評者也宣稱用於提供免費上大學的經費，可發揮更好的用途，例如改善醫療保健。

TICAS為減輕學債負擔提供一些建議：學生應確定上大學需要花多少錢；各州應增加對高等教育的投資；國會應把協助清寒學生的裴爾貸款增加一倍。

近年來利率低降，減輕貸款負擔，更加刺激貸款需求。聯邦政府的償付計算程式顯示，年所得3萬5000元(約新台幣108萬元)，積欠2萬9200元(約新台幣90萬元)聯邦貸款的典型貸款人，分10至16年還債，每個月只需償還310元(約新台幣9千6百元)至136元(約新台幣4千2百元)。

債務大學生

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