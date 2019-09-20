搶優秀高中生 台大每人每年獎20萬

2019-09-20 13:55 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 潘乃欣 ／台北報導



台灣大學今年開始發放每人每年20萬元的傅鐘獎學金，希望優秀高中生就讀。 圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook 我國高中畢業生出國升學人數創七年來新高。為留住優秀高中生，台灣大學今年開始發放每人每年20萬元的傅鐘獎學金，最多給五年100萬元，共70名大一生可獲得獎助。

教育部101年開始統計高中生出國念書人數，當年共858人，之後逐年增加，107年增至2163人，七年成長1.5倍。

台大教務長丁詩同說，全球都在搶優秀學生，傅鐘獎學金由各學院分配名額，依大一生的學測成績等指標選出獎助生，每人每學期獎助10萬元。只要成績維持在系上前10%，即可領到畢業；若五年以上學制，如獸醫系、藥學系，最多有100萬元補助。

台大數學系主任崔茂培說，今年數學系開學前，就有四名新生休學，原因是申請到美國的頂尖大學。目前的升學制度，學生必須學測或指考成績達系上最低門檻才可能錄取；就算奧林匹亞、丘成桐數學獎等競賽奪牌的高中生，也無法直接錄取台大數學系。

丁詩同說，傅鐘獎學金今年規畫較晚，各系開學後才選出獲獎學生。未來會到各高中宣傳，明年起各系老師若在高中找到潛力學生，如奧林匹亞科學競賽得主，就能承諾給予獎學金，鼓勵他們把台大列入升學選項。但學生學測、指考成績仍須達門檻，或循台大的特殊選才管道入學。

丁詩同說，台大就是要在台灣的教育限制中開拓各種彈性作法，希望讓頂尖生感受到自己被學校重視。

建國中學校長徐建國說，傅鐘獎學金對家境普通或清寒的優秀學生，仍是一大鼓勵也有吸引力；如果其他國內頂尖大學也祭出利多，有機會改變這些學生的選擇。

但他認為，高中生畢業生赴香港或國外讀書，也看中當地的全英語教育及未來接軌國際職場的機會。如果真的決定要出國也有錢出國，國內大學很難留人。