921震災、復興空難救難英雄 捐遺體化身無語良師

2019-09-19 15:55 中央社 花蓮縣19日電



慈濟志工張鳳祈今年4月因淋巴癌過世，享壽63歲。他生前是台北市救難協會成員，九二一地震和復興空難，都第一時間趕赴救援，過世前決定捐出遺體協助醫學教育，令人感佩。

慈濟大學醫學生模擬手術課程今天舉行無語良師啟用典禮，靜思精舍常住師父誦經祝福，醫學系主任陳宗鷹感恩所有家屬成全無語老師的心願奉獻給醫學教育，也期待學生們專注學習不要辜負眾人期待。

張鳳祈家住台北市八德路附近，20年前九二一地震發生時，最大主震過去後，他將阿嬤和兒女交代給妻子沈碧霞照顧，在餘震中出門，幾乎是第一時間到達倒塌的東星大樓，他馬上打電話給消防局和救難隊、慈濟，同時自己投入救災行列。

沈碧霞回憶，當時為了救可能還被壓在大樓裡的人，救難隊的人員輪流下去搜索，張鳳祈人高馬大，穿著救難裝備、頭盔等，當時餘震不斷，但他希望把握時間搶救更多人。有一次他進入災區搜到一具屍體，屍體順利被運出來，但他肩膀卻卡在隙縫中，掙扎好久才脫困。

「九二一震後慈濟援助51所學校，各地慈濟志工都會去支援。我們夫妻只要有機會就參加。」沈碧霞說，當時天未亮遊覽車從台北接慈濟人到南投，他們凌晨3時就要起床準備，到了南投後分配工作，扛鋼筋、水泥、鋪連鎖磚、煮飯等每樣都做過，晚上7時再搭車回台北，就這樣重建災區。

民國104年台北基隆河發生復興航空空難事件，沈碧霞說，當時張鳳祈搭乘救生艇協助遺體上岸，也幫助許多生還者送醫急救。

張鳳祈比喻自己就像「鐵牛」一樣，因他出身於礦工家庭，練就吃苦耐勞的個性，身為家中長子，底下有5個弟妹，上有父母和奶奶需要照顧，他在年幼時期就揹著冰桶，沿著皇帝殿的山坡叫賣一支2毛錢的冰棒。

張鳳祈夫妻一起擔任慈濟志工，每周三、五兩天，張鳳祈擔任慈濟環保資源回收車駕駛，20幾年來不間斷。過世前一個月，張鳳祈決定讓自己的身體做最有用的用途，捐給慈濟大學做醫學教育之用。

慈濟大學醫學生模擬手術課程自9月19至23日，除張鳳祈，還有鐘祥譽、李秋蘭、陳舜政、黃久雄、蘇一聲、洪秀梅、林吉宏8位無語良師。