諾貝爾獎得主中村修二中興大學演講 開拓學子視野

2019-09-11 17:54 中央社 台中11日電



國立中興大學今天下午邀請「藍光之父」2014年諾貝爾物理獎得主中村修二到校演講，暢談研發藍光LED的歷程與對人類的影響，以及自身奮鬥的過程，盼拓展學子視野與格局。

中興大學慶祝百年校慶，舉辦系列諾貝爾大師講座，今天下午邀請「藍光之父」2014年諾貝爾物理獎得主、美國加州大學聖塔芭芭拉分校教授中村修二蒞校演講。

中村修二以「藍光二極體之發明與未來固態照明」為題進行講座，暢談研發藍光LED的歷程與對人類的影響，以及自身奮鬥的過程。

演講結束，由中村修二與中央研究院士杜經寧、興大玉山學者教授杜武青及興大材料系榮譽特聘教授武東星共同座談，針對一般民眾關心的LED照明、藍害等生活議題，產業界關心的固態照明未來市場與技術，以及學生求學及教師研究等議題進行對話。

講座除吸引興大師生參與外，逢甲大學、台中一中、台中女中、興大附中、明道中學等學生，以及LED大廠隆達電子、車王電子、晶元光電、金屬工業研究發展中心等光電產業研發人員近700人共襄盛舉。

興大校長薛富盛表示，期盼藉由一系列的諾貝爾大師講座，帶動學術氛圍，藉由近距離與大師接觸，點燃年輕學子的學習熱忱，拓展學生的視野與格局。