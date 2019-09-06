華爾街日報美大學排行 哈佛、MIT、耶魯名列前三

2019-09-06 14:47 世界日報 記者 世界日報 記者 唐嘉麗 ╱波士頓報導



哈佛大學。本報系資料照／者王慧瑛攝影 分享 facebook 根據華爾街日報4日公布的2020年美國大學排行榜，兩個位於波士頓地區的機構位居榜首，新英格蘭地區有四所高校名列前十；其中哈佛大學排名第一，麻省理工學院（MIT）排名第二、康州的耶魯大學排第三、羅德島州布朗大學排名第七。

該排名中麻州名列前100的大學還有：艾默斯特學院( Amherst College)第20名，威廉斯學院( Williams College)排21，衛斯理學院(Wellesley College)排名24、塔芙茨大學(Tufts University )排名30、史密斯學院(Smith College)排名41、波士頓學院(Boston College)排名59、Mount Holyoke 排名61，東北大學排名93 。

該排名報名是華爾街日報與倫敦的全球高等教育新聞機構「Times高等教育」(Times Higher Education)合作分析，比較和評估800所美國大學的大學成果、學校資源、參與度(engagement)和環境，評比標準和佔比為畢業生薪資(12%)、畢業率(11%)、學生財務資助(11%)、師生比率(11%)、教授研究論文(8%)、學術名譽(10%)、畢業生學貸負債(7%)、學生參與率(7%)、學生推薦(6%)、師生互動(4%)、認可課程數目(3%)、國際學生比率(3%)、學生多元化(3%)、職員多元化(3%)、學生包容性(2%)等。