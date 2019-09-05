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金大校長勉新生 從金門看世界不一樣

2019-09-05 18:45中央社 金門縣5日電

金門大學校長陳建民（右）。聯合報記者蔡家蓁／攝影
金門大學校長陳建民（右）。聯合報記者蔡家蓁／攝影
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國立金門大學今天舉辦108學年度新生入學輔導暨校園防災教育課程，校長陳建民鼓勵學子利用課餘時間多瞭解金門淵遠流長的歷史與文化；他說，由金門看世界，會發現世界很大。

金大表示，今年度新生共有1222人，其中日間部學士班822人、進修部學士班285人、碩士班學生115人。新生中新生9成來自台灣本島，並有44名非台籍學生，包括中國大陸、港澳、馬來西亞、印尼、越南、阿根廷的學子，展現金大校園國際化的成果。

在入學輔導暨校園防災教育課程中，陳建民首先代表全體師生歡迎新生加入金大這個大家庭行列，他讚許新生做了最佳選擇，來到金門就讀金大，並期盼來自世界各地的新鮮人，除了讓校園生氣蓬勃之外，學子彼此間也能共同學習、一起生活。

陳建民說，金門最美的風景是金門人，鼓勵學子利用課餘時間多瞭解金門淵遠流長的歷史與文化，多體驗金門，並由金門看世界，會發現世界很大，眼界與世界觀一定會有所成長。

陳建民以UNLOCK6個字母勉勵新生，期盼學子包容體諒他人（Understand）；對新鮮事務保持好奇心，激發創新與創意（Novel）；培養多種語言能力（Learning languages）才能有國際移動保持開放心胸，要多聽、多講，彼此相互學習（Openness）；要能有批判能力，獨立思考並學習分辨論述（Criticism）的可信度；對知識（Knowledge）的追求並廣泛進行學習。

最後，陳建民以美國文豪馬克吐溫名言期許同學，未來不要對沒有做到的事感到失望，應該保握現在，解開枷鎖、走出避風港，勇敢探險並訓練自己獨立自主的精神，成為夢想家。

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