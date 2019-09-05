台大學生生涯探索調查 十大發現公布

2019-09-05 10:38 聯合新聞網 文章提供／親子天下



台大。聯合報系資料照片 分享 facebook

調查結果顯示：僅四成台大生會選擇相同科系就讀

42%台大生表示：國高中階段學校關於選志願及生涯探索，最常做的就是排滿各種考試

七成台大生希望家長能多聽孩子說話、聊天，以幫助孩子認識自己

《親子天下》在今年5月15日到6月15日，針對台灣大學大學部的學生做了一份「適性學習、生涯探索滿意度網路調查」，有效回收問卷共784份。近八百位的台大學生，在中小學階段努力學習，進入了台大，但若有第二次機會，卻僅有44%的台大生表示仍會選擇現在就讀的科系（發現一）。這次受訪的39%台大生說，科系的選填是填志願時才決定，也有16%說至今仍不確定自己想念的科系（發現三），但面對如此高比率的生涯迷惘，大學生其實很清楚國高中階段應該要怎麼改變，比如：多一點社會參與、少一點死背型考試、多安排動手做的專題及選修課，甚至期待與父母有更多的溝通對話，提早帶領自己生涯探索。

僅不到一半（44%）的台大生表示：若能重來一次，仍會選擇現在就讀的科系

在這次調查中，近八百名的台大學生，其中不到一半，只有44%說，若可以重來一次，仍會選擇現在就讀的科系；有近1/4的學生說不會選現在的科系，1/3則說不知道（發現一）。而在國高中階段，關於選填大學志願和生涯探索，42%的台大生表示學校最常做的事情就是排滿各種考試（發現八）。24%台大生也坦言自己根本沒有時間思考生涯探索的問題（發現七）。大學念什麼科系，往往是考試成績的直接結果，有了分數，看落點到哪裡就讀什麼科系，因此，這次受訪的39%台大生說，填志願時才決定要念的科系，16%說一直到現在，都不確定自己想念什麼科系（發現三）。

台大生期盼：多些社會參與、增加動手做的專題及選修，以及家長能與孩子有更多的溝通

雖說有如此高比率的台大學生正面臨著生涯的迷惘與茫然，但他們其實很清楚國高中階段要怎麼改變，對他們比較好。近四成的台大生說，如果可以重來，最希望在國高中階段，多一點社會的參與（發現六）。也希望學校可以少一點死背型的考試，多設計一些動手做專題的機會和增加選修課（發現四）。另外，有28％台大生希望父母可以在國中小階段，甚至更早，就開始帶領自己進行生涯探索，認識自己的興趣（發現十）。此外，台大生也特別想告訴國中小生的父母，「請多聽聽孩子說話，更常和孩子聊天，」72%的台大生最想告訴現在的國中小生父母這個建議。其次也有63%的學生建議父母要讓孩子多讀課外書，其他還有參加更多戶外活動，和記得要在生活中留白（發現九）。

108課綱於今年8月上路，適性多元的時代正式展開。《親子天下》針對台大生所做「適性學習、生涯探索滿意度網路調查」的十大發現，其實也呼應著在生涯探索、素養學習成為課綱的核心精神時，孩子不再只是透過分數認識自己，還要能探索自己，找到興趣所在，讓學習從被動化為主動。未來孩子在素養導向的學習之下，學習層次將變得更深，如何學比學什麼更重要；為因應未來教與學的改變，親子天下也將緊扣新課綱，以「素養深學習」為題，在9月25日 星期三辦理教育創新國際年會，為孩子裝備素養，啟動深度學習，培養孩子終身學習的能力。

調查說明：親子天下「台大學生適性學習、生涯探索滿意度網路調查」，調查設計和執行：陳雅慧、賓靜蓀、李京諭，調查對象為台大大學部一到四年級學生。執行期間2019年5月15日至6月15日。回收問卷份數795份，有效問卷784份。(註：部分選項加起來不滿100%，是因為仍有其它得票比率較低的選項未列入報導。)

【發現一】

若可以重選，僅4成台大生會選目前科系

Q.若可以重來一次，你還會選擇現在就讀的科系嗎？

44% 會

33% 不知道

23% 不會

【發現二】

僅1/4台大生滿意高中時學校提供的生涯探索引導

Q.你認為高中時期，學校提供的生涯探索引導，對你的選擇大學科系是否有幫助？

44% 不滿意和非常不滿意

32% 普通

24% 滿意和非常滿意

【發現三】

近4成台大生填志願時才決定要念什麼系

Q.何時確定大學要選的科系？

39% 填志願時才決定

37% 高中時決定

16% 至今都不確定

【發現四】

29%台大生希望國高中階段多增加動手做專題

Q.若重來一次，你希望國高中時，學校增加哪項活動幫助你生涯探索？

29% 更多動手做專題的機會

28% 多一點選擇

14% 課堂上增加更多討論、報告的機會

13% 死背型考試少一點

【發現五】

1/3台大生覺得大學教育是為找到好工作做準備

Q.你對大學教育的看法是？

32% 為找到好工作做準備

23% 學習我喜歡的內容

22% 追求自己的夢想

10% 為改變社會做準備

【發現六】

近4成台大生希望自己國高中階段多一點社會參與

Q.若重來一次，你希望國高中時，自己多做哪些事幫助生涯探索？

38% 多一點社會參與

34% 更多社團課外活動

12% 多努力讀書

【發現七】

24%台大生國高中時忙著應付考試，沒時間生涯探索

Q.在國高中階段，關於選志願、生涯探索，你自己最常做哪一件事？

24% 忙著應付考試，沒有時間想

23% 很努力讀書

15% 參加很多社團、課外活動

12% 沒有機會嘗試

【發現八】

42%台大生表示，國高中時，學校對選志願和生涯探索最常做的事就是排滿各種考試

Q.在國高中階段，關於選志願、生涯探索，你的學校最常做哪一件事？

42% 排滿各種考試

20% 請學長姐來分享經驗

16% 舉辦很多講座

【發現九】

72%台大生建議家長多聽孩子說話、常和孩子聊天

Q.若要給目前家有小學生的父母建議，讓他們可以幫助孩子認識自己，你會給怎樣的建議？（複選題）

72% 聽孩子說話、更常和孩子聊天

63% 讓孩子多讀課外書

51% 讓孩子參加更多戶外活動

48% 讓孩子有更多留白時間

24% 多運動

【發現十】

28%台大生希望父母國中小或更早協助生涯探索

Q.若重來一次，你希望國高中階段，父母增加哪項活動，幫助你生涯探索？

28% 國中小或更早就帶領自己生涯探索

18% 給我很大的空間

16% 父母多談談自己的生涯經驗