搶招境外生 教育部獎學金加碼

2019-08-29 23:38 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ／台北報導



教育部推出「二加Ｒ」方案，針對新南向國家大學生提供獎學金。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

少子化海嘯衝擊高教人才庫，「土博士」愈來愈少，不少大學搶招外籍生來台讀碩、博士班。教育部也推出「二加Ｒ」方案，針對行政院「五加二」產業領域，吸引新南向國家相關科系大學生，在該國讀完大二，接著來台讀大三、大四，並提供獎學金，繼續攻讀碩、博士班。

教育部統計，近年來國內「土博士」人數愈來愈少，境外博士生卻逆勢激增，從九十九年的一四三三人，到一○七年已達四八二七人，成長二點四倍。目前國內每六名博士生就有一名境外生，多來自中國大陸或新南向國家，包括印尼、越南、馬來西亞。

交大前校長張懋中說，少子化衝擊愈來愈大，不少頂尖大學不擔心學士班招不到人，只擔心碩、博士班招生情形。招不到土博士，也只能轉向招募境外人才。

對此，教育部也有意擴大新南向政策，祭出利多向境外生招手。教育部政務次長劉孟奇說，目前已與印尼、越南洽談「二加Ｒ」方案，鎖定行政院「五加二」產業領域，媒合新南向國家大學生，在該國讀完大二後，再銜接台灣學制讀大三、大四，領國內大學畢業證書，教育部也提供獎學金，可繼續攻讀碩、博士班。

教育部高教司科長宋倩雯說，為使「二加Ｒ」方案不會出現新南向產學專班「假留學真打工」弊端，招生模式將採「政府對政府」，雙方簽訂合作協定，由新南向國家推薦學校、學生名單，我方來訂定入學甄選標準、媒合台灣學校，引入境外生來台就學，建立長期合作的雙邊關係。

台科大校長廖慶榮認為，「二加Ｒ」方案招收到讀完大二的學生，就學性向更明確，對台灣好處多，但「對方大學可能划不來」。他建議「二加Ｒ」方案有兩措施可令雙邊大學「雙贏」，一是媒合雙邊大學簽訂雙聯學位；二是對方大學招募新生時，即可說明日後有管道可來台深造、領獎學金，作為該校招生誘因。