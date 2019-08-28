新檢測方式治心血管病 台大研究成果登國際期刊

2019-08-28 13:43 中央社 台北28日電



人體內氧化三甲胺（TMAO）濃度，被認為與心血管疾病有關。台大的研究團隊發現檢測人體腸道內氧化三甲胺的方式，成果刊登於國際期刊，目前已經投入臨床測試，未來也可望用於預防醫學。

目前國際醫學研究普遍認同，食用過多的紅肉與蛋將會在腸道內生成三甲胺，並被肝臟轉化成氧化三甲胺（TMAO），增加心血管疾病的風險。由台灣大學醫學院與食品科技研究所組成的研究團隊，在科技部的支持之下，耗時3年研究後發現，葷食者體內產生TMAO的機率是素食者的10倍，並在這個研究成果的基礎上，提出了一套新的檢測方式，可以測量受測者體內的TMAO濃度，並提供醫生未來治療的參考依據。

帶領研究團隊的台灣大學醫學院教授吳明賢指出，TMAO濃度與心血管疾病的關係一直以來都是腸胃醫學中的熱門研究項目，國內外有非常多的研究成果，這項全新的研究突破，主要是透過口服肉鹼耐量試驗，檢測腸道菌生成TMAO的情況，並歸納出受試者是否屬於容易生成TMAO的體質，以及體內TMAO濃度。

吳明賢表示，若是心血管疾病病友透過這項檢測後發現，體內TMAO濃度過高，往後可以制定飲食控制與衛教守則，藉由降低TMAO以控制病情；此外，也可納入健檢項目，讓民眾藉此掌握自己的身體狀況。

日前這個研究成果也獲國際知名腸胃道醫學期刊「GUT」刊登。

雖然紅肉與蛋類會增加體內TMAO的濃度，不過吳明賢說不必因此就不攝取這類的食物，最佳的策略除了減少攝取量外，也可搭配生大蒜食用，依照體重不同，每天攝取1到3瓣的生大蒜，大約5至15公克，可有效抑制體內TMAO的濃度。